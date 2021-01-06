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財新大陸12月服務業PMI降 為10年來高位但通脹壓力隱現

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
財新大陸去年12月服務業採購經理人指數（PMI）降至56.3，但仍是過去10年來高位。（圖／取自新浪網）
財新大陸去年12月服務業採購經理人指數（PMI）降至56.3，但仍是過去10年來高位。（圖／取自新浪網）

大陸服務業從疫情中持續復甦。財新6日公布去年12月大陸服務業PMI雖自逾10年半次高回落，不及前兩月，但仍是過去10年來高位，供需均保持擴張。同時，大陸服務業投入和收費價格高企，後者升至近13年新高，通脹壓力隱現。

路透報導，財新大陸去年12月服務業採購經理人指數（PMI）降至56.3，而上月的57.8為2010年4月以來次高水準，這是該指數連續第8個月處於擴張區域，但擴張速度不及前兩月。

具體而言，大陸服務業經營活動指數和新增訂單指數連續第8個月高於榮枯線，但相比之前兩個月增速略有放緩；海外需求擴張較為溫和，接受調查的大陸企業表示，海外疫情對外需有所抑制，市場高景氣度助力服務業就業指數連續第5個月保持擴張，但擴張也略有放緩，受此影響，服務業積壓工作量較上月略有減少。

原物料價格的上漲和用工開支的增加繼續推升大陸服務業投入價格，該指數連續第6個月位於擴張區間；服務業收費價格指數升至2008年2月以來的最高點。

財新網報導，不過，企業家對經濟前景依然非常樂觀，服務業經營預期指數刷新2011年5月以來新高，服務業企業家普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟狀況將轉強，加上公司的擴張計畫，預期未來一年經營活動會因此有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情對大陸國內經濟的負面影響進一步消退，大陸製造業和服務業持續復甦。

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