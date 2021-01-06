大陸麥當勞…不要叔叔要姐姐 暱稱票選中

麥當勞在大陸叫「金拱門」，最近連「麥當勞叔叔」也要被退位，換成「開心姐姐」，教小朋友跳舞、講故事。

大陸麥當勞最近推出全新的二次元形象：開心姐姐，正發起網上徵名，從麥當勞的官宣介面中，「開心姐姐」的暱稱選項有三個：金開心、樂小悠、金小兮。根據目前消費者回饋，以「金開心」最有希望雀屏中選，符合「叫金開心的女孩，來自金拱門」的形象。

ZAKER新聞報導，「開心姐姐」的原型是來自麥當勞門店為小朋友提供生日派對活動，穿著粉色衣服、頭戴發帶的開心姐姐。而麥當勞將開心姐姐二次元化，主要是為了獲得年輕消費者、小朋友的認同。

麥當勞以往塑造的品牌代言，在90年代陸續推出了漢堡神偷、大鳥姐姐、奶昔大叔等，後來是因為麥當勞經營策略的調整，側重成年人快餐的模式，因此卡通系列形象就慢慢淡出大眾視野。