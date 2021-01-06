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陸CPI組成預計今年將調整 食品權重降、醫療保健升

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年大陸CPI統計組成可能進行調整，預計將下調食品項的權重。中新社
今年大陸CPI統計組成可能進行調整，預計將下調食品項的權重。中新社

大陸消費者物價指數（CPI）的組成今年預期將進行新一輪調整，這代表CPI「商品籃子」和對應權重將出現更動。從2001年以來的三次調整來看，有分析預測，大陸今年可能下調食品項的權重，上調居住項和醫療保健項權重。

據《證券時報》旗下新媒體《券商中國》報導，大陸CPI採國際通用做法，編制定基價格指數序列，2001年起將對比基期固定在2000年，之後按照「每年一小調，五年一大調」的原則進行調整，以更準確反映居民消費結構變動。

CPI是經濟活動與貨幣政策的重要指標，反映一般家庭消費性商品及服務的價格水準變動情況。由於各國居民收入水平不同，其消費支出結構不同，因此各國CPI項目商品的權重也有差異。

目前，大陸CPI統計涵蓋居民生活消費的食品菸酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛樂、醫療保健、其他用品和服務等八大類、262個基本分類的商品與服務價格。

基期輪換涉及到CPI構成分類和分項權重變化，其中，食品項權重調整是影響CPI走勢的首要因素。

網易財經報導，大陸去年11月CPI年減0.5%，是2009年10月首次出現負增長，寫下11年來新低紀錄；食品價格是帶動CPI由漲轉降的主因，其中豬肉價格大降12.5%。

揮別2020年，展望2021年CPI走勢，從2016年以來的趨勢變化看，忽略疫情帶來的短期衝擊，分析預計，大陸國家統計局在新一輪基期調整時，很可能繼續下調食品項權重，同時上調居住項和醫療保健項權重。

從大陸前三次CPI組成調整來看，2006年、2011年、2016年，在消費升級的背景下，食品項權重逐漸下調，服務項權重不斷上升。特別是受住房價格上漲和人口老齡化現象加重影響，居住和醫療消費占比上升較快。

分析預測，整體來看，2021年可能出現的權重調整對於CPI年比數據影響較小，預計可能導致全年CPI水平上升0.1個百分點。

受食品項價格年比波動影響，從分月來看，2021年1至3月偏差最大，可能達到0.3個百分點；7至9月偏差約為0.2個百分點；4至6月、10至12月影響較小。

CPI 疫情

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