阿里巴巴本月將發行至少50億美元債券

阿里巴巴股價自去年10月高點至今下滑約25%。路透6日報導，大陸電商龍頭阿里巴巴集團計畫本月發行美元計價債券，籌資至少50億美元。但發債時間尚未確定。

不願具名的消息人士稱，根據投資者的回應情況，此次發債籌資規模可能達到80億美元。阿里巴巴將所籌資金用於一般企業支出。

對此，阿里巴巴未予置評。

阿里巴巴集團6日股價漲2.78%，午盤暫收港幣229元。去年高點在10月20日收港幣307.4元，累計至今日下滑約25%。

去年12月24日，大陸國家市場監管總局對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查，這是阿里巴巴近期第二次被市場監管總局調查。當日消息影響，阿里巴巴美股股價一度下挫逾13%。