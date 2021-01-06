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非手機掃碼 上海數位貨幣支付首度試用刷卡
繼深圳、蘇州之後，上海5日試點數位貨幣支付，跟之前是用手機掃碼、碰一碰支付不同，上海首次採用非手機，而是刷「數位貨幣卡」的支付模式。
上海試點數位貨幣支付是在交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，第一位嘗鮮者是上海首例新冠肺炎病人的發現者——同仁醫院呼吸與危重症醫學科醫生于亦鳴，點餐後，用醫院新辦理的卡式硬錢包，在員工餐廳的支付終端上輕輕一刷，立刻完成了支付，而卡片上，立即顯示消費金額、卡內餘額、支付次數，數字一目了然。
觀察者網報導，于亦鳴第一次用數位人民幣體驗點餐、消費、支付一站式支付，他表示，「第一次用數字人民幣消費，感覺很方便，而且能夠看到餘額，很放心。」
同仁醫院表示，今後數位貨幣應用將進一步在醫院診療支付、體檢檢查、停車繳費等，逐步拓展試點使用數位人民幣。
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