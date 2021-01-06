轉型探索服務 蝦米音樂播放機2月5日關閉

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導

阿里巴巴集團旗下蝦米音樂，5日在微信公眾號發布官方聲明，表示由於業務調整，蝦米音樂播放機業務將於2021年2月5日正式停止服務。

目前大陸線上音樂，已形成了QQ音樂、網易雲音樂兩強並立的格局，去年11月底，就有消息傳出，蝦米音樂將在2021年1月關閉；蝦米音樂關閉後，新一輪的音樂平台競爭也將更加激烈。

聲明指出，蝦米音樂未來將轉向更多音樂商業場景服務，「我們將依託新成立的『音螺』平台持續探索創新，服務音樂人及業內合作夥伴。」

聲明還表示，屆時蝦米音樂app將從應用商店下架，所有音樂內容消費場景也將停止，帳號資產處理、網頁端音樂人提現服務將保留至3月5日零時。

蝦米音樂團隊成員在一封告別信中指出，12年來，產品的每一次迭代和更新，蝦米都希望做得更加純粹—回歸音樂本身，讓每一位用戶都能發現屬於他們的音樂新世界。

「但不可迴避的是，我們在發展過程中曾錯失了一些關鍵機會。在音樂版權內容的獲取上，沒能很好地滿足用戶多元化的音樂需求，這也是我們最大的遺憾。把目光看向未來，我們相信也期待著，將有更加豐富的音樂內容服務形式出現。」

蝦米音樂成立於2008年，是大陸最早的數位音樂平台之一，擁有3,000萬首曲庫，至今吸引4萬多原創音樂人入駐，擁有1,000多個曲風流派、5億多個歌單。

公眾號 微信 樂團

延伸閱讀

玉里醫院萬寧院區轉型 開辦偏鄉首棟住宿式長照機構

綠：台灣對外整體出口創新高 沒把雞蛋放同籃子

羅智強指蔡政府對中出口創新高 綠：證明中國需要台灣

KKBOX轉型 強攻聲音產業

相關新聞

有利陸企走出去 陸調高境外放款調節系數

中國大陸人民銀行聯同外管局公布，根據企業業務需求，將境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數由0.3上調至0.5。

大陸中央商務區 營商環境進步

5日在北京發布的《中央商務區藍皮書：中央商務區產業發展報告（2020）》顯示，大陸CBD營商環境進步明顯，北上廣深等一線...

陸40大城市 8成去年房租下滑

大陸房地產行業研究機構貝殼研究院最新發布報告指出，2020年大陸40個重點城市中，有32個城市租金出現不同程度下滑，僅上...

非手機掃碼 上海數位貨幣支付首度試用刷卡

繼深圳、蘇州之後，上海5日試點數位貨幣支付，跟之前是用手機掃碼、碰一碰支付不同，上海首次採用非手機，而是刷「數位貨幣卡」...

紐交所突轉彎 不下市陸3大電信

紐約證交所四日突然宣布，放棄讓中國三大電信公司下市的計畫，可能逆轉了造成全球兩個超級大國關係進一步緊張的決定。大陸外交部...

金融監管 大陸地方有4大問題

大陸國務院金融委辦公室秘書局局長陶玲撰文指出，要堅持金融監管是大陸中央事權，地方監管為有效補充，她並直指地方政府在金融監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。