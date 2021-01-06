北京房市 成交量創近年新高

2020年北京樓市迎來罕見暖冬，新房交易量創下近5年新高，二手房成交量創下近4年紀錄。業界預計，2021年，北京房地產市場成交基本平穩，成交均價也將繼續保持平穩狀態。

據中新社報導，中原地產研究中心統計數據顯示，2020年，北京新建住宅成交量為4萬9189套，創近5年新高。12月當月，北京新建住宅網簽為6681套，同比環比均明顯上漲。

之所以2020年北京樓市持續升溫，中原地產首席分析師張大偉分析認為，主要原因是大陸其他城市房價普遍上漲，而北京的房價已連續下跌3至4年，出現了一些高性價比的房子，推動不少剛需購房者積極入市。

特別是2020年下半年，北京新房市場供應量不斷增加，熱點項目網簽量明顯提升。為了避免年末可能出現的不確定因素，一些房企積極入市，新房項目加快入市速度，開啟了十月的搶收大戰，並一直延續至今。

此外，北京市場供應結構出現變化，不限價項目佔比逐漸增加，成交均價逐漸企穩。整體來看，限競房成交量處於高位運行中，進一步穩定了北京的樓市。

2020年，北京二手房市場也表現活躍，貝殼研究院統計數據顯示，全年北京二手住宅成交16.9萬套，同比增長16%，成交水平及增幅均創下2017年以來最高。二手房成交均價為60485元/平方公尺，同比微跌0.5%，連續三年保持相對平穩的態勢。

2020年，北京二手房市場表現好於新房，成交佔比提升。貝殼研究院統計數據顯示，北京二手住宅成交套數佔全市住宅總成交的比重達73.6%，同比提升1.6個百分點。與新房相比，二手房在地理位置和配套設施等更能滿足改善型購房者的需求。 疫情之下，北京二手房市場交易量持續升溫的原因，貝殼研究院分析認為，是因為上半年貨幣寬鬆政策以及房貸利率下調的影響下，帶動購房需求不斷釋放，推動市場韌性復甦。

2020年，北京二手房市場呈現遠郊區量升、中心城區價漲的態勢；購房群體相對年輕化；低樓齡房源成交佔比提升。 針對未來北京二手房市場發展走勢，貝殼研究院分析認為，在貨幣政策逐步回歸常態、房地產金融降杠桿逐步深化的政策背景下，預計2021年，北京二手房成交均價繼續保持平穩狀態。