北京房市 成交量創近年新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年北京樓市迎來罕見暖冬，新房交易量創下近5年新高，二手房成交量創下近4年紀錄。業界預計，2021年，北京房地產市場成交基本平穩，成交均價也將繼續保持平穩狀態。

據中新社報導，中原地產研究中心統計數據顯示，2020年，北京新建住宅成交量為4萬9189套，創近5年新高。12月當月，北京新建住宅網簽為6681套，同比環比均明顯上漲。　　

之所以2020年北京樓市持續升溫，中原地產首席分析師張大偉分析認為，主要原因是大陸其他城市房價普遍上漲，而北京的房價已連續下跌3至4年，出現了一些高性價比的房子，推動不少剛需購房者積極入市。　　

特別是2020年下半年，北京新房市場供應量不斷增加，熱點項目網簽量明顯提升。為了避免年末可能出現的不確定因素，一些房企積極入市，新房項目加快入市速度，開啟了十月的搶收大戰，並一直延續至今。　　

此外，北京市場供應結構出現變化，不限價項目佔比逐漸增加，成交均價逐漸企穩。整體來看，限競房成交量處於高位運行中，進一步穩定了北京的樓市。

2020年，北京二手房市場也表現活躍，貝殼研究院統計數據顯示，全年北京二手住宅成交16.9萬套，同比增長16%，成交水平及增幅均創下2017年以來最高。二手房成交均價為60485元/平方公尺，同比微跌0.5%，連續三年保持相對平穩的態勢。

2020年，北京二手房市場表現好於新房，成交佔比提升。貝殼研究院統計數據顯示，北京二手住宅成交套數佔全市住宅總成交的比重達73.6%，同比提升1.6個百分點。與新房相比，二手房在地理位置和配套設施等更能滿足改善型購房者的需求。　疫情之下，北京二手房市場交易量持續升溫的原因，貝殼研究院分析認為，是因為上半年貨幣寬鬆政策以及房貸利率下調的影響下，帶動購房需求不斷釋放，推動市場韌性復甦。

2020年，北京二手房市場呈現遠郊區量升、中心城區價漲的態勢；購房群體相對年輕化；低樓齡房源成交佔比提升。 針對未來北京二手房市場發展走勢，貝殼研究院分析認為，在貨幣政策逐步回歸常態、房地產金融降杠桿逐步深化的政策背景下，預計2021年，北京二手房成交均價繼續保持平穩狀態。

北京 二手房

延伸閱讀

中國疫情趨嚴 多地倡議春節非必要不返鄉

嚴防本土病例 北京對入境進京人員實施「14+7」檢疫

疫情出現變化 北京宣布實施「14+7」健康管理措施

重返NBA卡關 傳林書豪表態願回北京首鋼

相關新聞

有利陸企走出去 陸調高境外放款調節系數

中國大陸人民銀行聯同外管局公布，根據企業業務需求，將境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數由0.3上調至0.5。

大陸中央商務區 營商環境進步

5日在北京發布的《中央商務區藍皮書：中央商務區產業發展報告（2020）》顯示，大陸CBD營商環境進步明顯，北上廣深等一線...

陸40大城市 8成去年房租下滑

大陸房地產行業研究機構貝殼研究院最新發布報告指出，2020年大陸40個重點城市中，有32個城市租金出現不同程度下滑，僅上...

非手機掃碼 上海數位貨幣支付首度試用刷卡

繼深圳、蘇州之後，上海5日試點數位貨幣支付，跟之前是用手機掃碼、碰一碰支付不同，上海首次採用非手機，而是刷「數位貨幣卡」...

紐交所突轉彎 不下市陸3大電信

紐約證交所四日突然宣布，放棄讓中國三大電信公司下市的計畫，可能逆轉了造成全球兩個超級大國關係進一步緊張的決定。大陸外交部...

金融監管 大陸地方有4大問題

大陸國務院金融委辦公室秘書局局長陶玲撰文指出，要堅持金融監管是大陸中央事權，地方監管為有效補充，她並直指地方政府在金融監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。