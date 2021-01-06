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陸文化相關產業 占GDP比重增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據大陸國家統計局5日發布消息稱，2019年，大陸文化及相關產業增加值佔GDP的比重為4.5%，比上年提高0.02個百分點。

中新社報導，近年大陸文化產業總量持續快速增長，佔GDP比重日益上升，在推動經濟發展、優化經濟結構中發揮著越來越重要的作用。例如，從對經濟增長的貢獻看，2004-2012年間，文化產業對GDP增量的年平均貢獻率為3.9%，2013-2018年進一步提高到5.5%。　大陸國家統計局公布，2019年大陸文化及相關產業增加值為4兆4363億元（人民幣，下同），比上年增長7.8%（未扣除價格因素）。

按行業分，2019年，文化服務業增加值為2兆8121億元，佔文化及相關產業增加值的比重為63.4%，比上年提高3.1個百分點；文化製造業增加值為1兆1899億元，佔比為26.8%，比上年降低2.3個百分點；文化批發和零售業增加值為4342億元，佔比為9.8%，比上年降低0.8個百分點。

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