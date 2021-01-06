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南韓現代汽車 將在廣州建廠
南韓產業通商資源部日前召開產業技術保護委員會會議，批准現代汽車氫燃料電池系統技術出口，現代汽車將在廣州建立首家海外氫燃料電池生產工廠。
據韓聯社報導，氫燃料電池系統屬於南韓政府扶持的國家核心技術，對外出口前需依法獲得相關部門批准。南韓政府相關人士表示，現代汽車廣州工廠將負責氫燃料電池堆工程中的最後一道工序，核心技術遭洩露的可能性低，且在大陸建廠利於搶佔大陸氫能汽車市場，因此批准該技術出口。
有觀點認為，現代汽車建立廣州新工廠，意在早期佔據大陸氫能市場優勢，現代汽車已於去年12月成立氫燃料電池子品牌「HTWO」，並計畫至2030年售出70萬個氫燃料電池組。
財經網報導，氫燃料電池技術作為現代汽車發展進程中重要組成部分，在該領域已深耕20餘年，並獲得了深厚的技術儲備。
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