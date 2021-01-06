金融監管 大陸地方有4大問題

大陸國務院金融委辦公室秘書局局長陶玲撰文指出，要堅持金融監管是大陸中央事權，地方監管為有效補充，她並直指地方政府在金融監管過程暴露的四大問題。

這篇發表在中國人民銀行官方網站，題為《中央和地方金融監管協調機制的設計和效應分析》的文章指出，從大陸的情況看，在堅持金融管理主要是大陸中央事權的前提下，要發揮地方政府的積極性和主動性，按照權責對等原則，適當擴大和強化地方政府對小型金融機構的准入和監管職責。

陶玲指出，為保證上述架構順暢運行，需要建立健全協調機制，加強大陸中央和地方在金融領域的協調合作。

文章指出，近年來，地方政府在參與金融監管過程中，取得積極進展，但也暴露出多個問題，一是監管目標偏離。一些地方更多聚焦於促進區域經濟金融發展，主要開展引進金融機構，為地方企業獲得信貸、債券發行和股票上市資源等工作，而對地方金融監管和金融風險處置，由於人力不足等原因，存在薄弱和漏洞。

二是監管許可權邊界不清。她認為，過去一段時間，對於一些複合型金融活動的性質認定和監管歸屬，大陸中央金融管理部門和地方金融監管之間的職責劃分不明確，地方金融監管許可權存在模糊地帶，一些實質上的金融活動游離在監管之外。

三是監管能力不匹配。地方金融監管專業人力不足，監管手段不充分，監管能力與金融活動和金融風險形勢的適配性不夠。

四是風險處置責任落實不到位。受制於對金融風險認識不足、財務資源有限等主客觀約束，部分地方對風險處置的主動作為不夠，一些金融風險往往難以及時遏制和化解，導致之後的處置不得不付出較高的經濟金融和社會穩定成本。

文章提出，大陸中央地方金融監管協調機制還需要進一步推動三項工作：一是堅持金融管理主要是大陸中央事權，地方金融監管為有效補充。二是堅持促發展和防風險並重，正確把握金融發展和金融監管的關係。三是堅持協調配合，共同做好金融政策的落地見效。