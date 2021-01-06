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大陸中央商務區 營商環境進步

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北京發布《中央商務區藍皮書：中央商務區產業發展報告（2020）》顯示，大陸CBD營商環境進步明顯，北上廣深等一線城市領先。圖為上海浦東。（新華社）
北京發布《中央商務區藍皮書：中央商務區產業發展報告（2020）》顯示，大陸CBD營商環境進步明顯，北上廣深等一線城市領先。圖為上海浦東。（新華社）

5日在北京發布的《中央商務區藍皮書：中央商務區產業發展報告（2020）》顯示，大陸CBD營商環境進步明顯，北上廣深等一線城市領先。　　

據中新社報導，該藍皮書由大陸首都經濟貿易大學、北京市社會科學界聯合會、北京市哲學社會科學規劃辦公室、社會科學文獻出版社共同發布。　　

藍皮書通過構建、測算營商環境指數，對13個CBD所在城區的營商環境進行評價。指數包含經濟與產業結構環境、人口與生活環境、商業運作環境三個分指數。　

結果顯示，上海浦東新區、北京朝陽區、廣州天河區、深圳福田區、重慶渝中區、天津濱海新區、杭州下城區、武漢江漢區、長沙芙蓉區和南京建鄴區營商環境指數排前十。　　

從分指數看，上海浦東新區商業運作環境排名第一，北京朝陽區人口與生活環境指標表現突出。得益於優良產業結構和科技創新環境，深圳福田區在經濟與產業結構環境指標上表現優秀。廣州天河區營商環境分指標得分較為平均。　　

此外，天津濱海新區經濟與產業結構環境指標位列新一線城市中第一，GDP總量與人均GDP領先。重慶渝中區商業運作環境較優，尤其城市貨物運輸量體現了較好的交通與運輸條件。杭州下城區產業結構與科技創新環境較好。　　

評判營商環境的另一標準是該地區法治化建設和政府辦公便利化程度。藍皮書表示，從一線城市數據分析，北京市、上海市在受理案件數量、審結案件數量、結案率、行政審批制度改革等方面均表現突出。

藍皮書建議，優化城市CBD營商環境，應立足商務區定位與職能，認清其環境弱點，因地制宜提出可行方案。一線城市CBD應加快借鑒國際，對標國際標準；新一線城市CBD應深化營商環境改革。進一步深化放管服改革，加強法制化建設，結合疫情防控常態化工作，提升營商環境品質。

北京 一線城市

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