快訊

美醫療系統快崩潰！洛杉磯救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯國際2月4日宣布Q4財報 先前預測營收下滑10%

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯國際5日晚間發布，將於2月4日交易時段後公告2020年第4季財報，並於2月5日透過電話舉行「2020年第4季財報說明會」。圖/中芯國際公告
中芯國際5日晚間發布，將於2月4日交易時段後公告2020年第4季財報，並於2月5日透過電話舉行「2020年第4季財報說明會」。圖/中芯國際公告

中芯國際5日晚間發布，將於2月4日交易時段後公告2020年第4季財報，並於2月5日透過電話舉行「2020年第4季財報說明會」；先前中芯國際在公布第3季財報時曾預告，第4季營收將下滑10%。

中芯國際在去年11月發布第3季財報時，營收10.8億美元，大漲32.6%，也是十多年來首次突破10億美元大關，2.56億美元的淨利潤也大增122.7%。

當時中芯國際預計第4季收入與上季相比會減少10%至12%，毛利率介於19%至21%的範圍內，也就是說營收會降至9億美元左右。

此外，2020 年資本開支計畫從約人民幣457億元，下修到約人民幣402億元，主要是由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，以及物流原因導致部分機台到貨延遲。

去年12月18日晚間，美國商務部將多達66家大陸企業納入「實體清單」，全面禁止接觸美國技術和設備，其中最令人關注的，莫過於大陸第一晶圓代工廠中芯國際。

2天後中芯國際發布公告，表示被美國列入「實體清單」後，對於適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，供應商必須首先獲得美國商務部的出口許可，才能供應給中芯國際。

對用於10奈米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核；同時中芯國際為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

中芯 人民幣

延伸閱讀

繼續跟進美禁令！ 富時羅素將再刪中芯國際等3陸企

旺宏傳賣6吋廠 聯電、世界搶

中芯國際公布最新董事名單 梁孟松仍任聯合CEO

傳中芯獲美成熟製程設備許可 分析師列三大觀察重點

相關新聞

有利陸企走出去 陸調高境外放款調節系數

中國大陸人民銀行聯同外管局公布，根據企業業務需求，將境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數由0.3上調至0.5。

中芯國際2月4日宣布Q4財報 先前預測營收下滑10%

中芯國際5日晚間發布，將於2月4日交易時段後公告2020年第4季財報，並於2月5日透過電話舉行「2020年第4季財報說明...

大陸手機共享充電器 可能被植入木馬病毒洩漏隱私

大陸公安部網路安全局日前在微信公眾號上發表文章，指出共享手機充電器存在「陷阱」，不僅可能有質量隱患，還可能被不法分子植入...

紐交所取消三大電信下市 陸：反映制度隨意和不確定

紐約證交所日前宣布，不會要求中國三大電信運營商退市，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，美國一些政治勢力持續打壓在美上市外企...

促消費、釋放農村潛力 陸12部門發布新政策

刺激消費大陸再頒布政策。大陸商務部等12部門5日聯合印發「關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知（簡...

陸國務院金融委官員：地方政府金融監管有四大問題

大陸國務院金融委辦公室秘書局局長陶玲撰文指出，要堅持金融監管是中央事權，地方監管為有效補充，她並直指地方政府在金融監管過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。