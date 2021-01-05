中芯國際2月4日宣布Q4財報 先前預測營收下滑10%

中芯國際5日晚間發布，將於2月4日交易時段後公告2020年第4季財報，並於2月5日透過電話舉行「2020年第4季財報說明會」；先前中芯國際在公布第3季財報時曾預告，第4季營收將下滑10%。

中芯國際在去年11月發布第3季財報時，營收10.8億美元，大漲32.6%，也是十多年來首次突破10億美元大關，2.56億美元的淨利潤也大增122.7%。

當時中芯國際預計第4季收入與上季相比會減少10%至12%，毛利率介於19%至21%的範圍內，也就是說營收會降至9億美元左右。

此外，2020 年資本開支計畫從約人民幣457億元，下修到約人民幣402億元，主要是由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，以及物流原因導致部分機台到貨延遲。

去年12月18日晚間，美國商務部將多達66家大陸企業納入「實體清單」，全面禁止接觸美國技術和設備，其中最令人關注的，莫過於大陸第一晶圓代工廠中芯國際。

2天後中芯國際發布公告，表示被美國列入「實體清單」後，對於適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，供應商必須首先獲得美國商務部的出口許可，才能供應給中芯國際。

對用於10奈米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核；同時中芯國際為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。