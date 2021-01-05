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河北3天出現59例感染新冠肺炎 進入戰時狀態

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
河北本土疫情再起。圖／取自新華社
河北本土疫情再起。圖／取自新華社

大陸河北省近日本疫情再起，為防範疫情擴散，河北官方宣布河北省進入戰時狀態。官方採取多項防控措施，包含全員核酸檢測、全面排查追蹤、嚴格集中隔離場所，強化冷鏈食品與非冷鏈食品的監管。

據大陸官媒央視新聞報導，河北從2日至4日新增本土確診19例，無症狀感染者40例。為了防範疫情，河北啟動應急機制。

報導指出，河北省立即進入戰時狀態，對所有核酸檢測陽性人員及其密切接觸者進行現場流行病學調查，查清行蹤軌跡，排查密切接觸者和密切接觸者的密切接觸者，全部進行集中隔離，採取隔離措施並進行核酸檢測。同時，全面組織開展消毒。

河北官方表示，對新增本地確診病例和無症狀感染者，開展流行病學調查，全部落實隔離、檢測措施，最大限地把傳播風險管控到位。

疫情 日本 央視

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