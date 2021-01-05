促消費、釋放農村潛力 陸12部門發布新政策

刺激消費大陸再頒布政策。大陸商務部等12部門5日聯合印發「關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知（簡稱通知）」，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力，通知提出五大重點任務，比如穩定、擴大汽車消費；促進家電家俱消費；提振餐飲消費等。

據大陸商務部網站消息指出，「通知」提出五個方面工作任務：第一，穩定和擴大汽車消費。釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放；開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的大陸地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼；改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁營運企業適當下調充電服務費；優化汽車管理和服務，鼓勵具備條件的加油站開展非油品業務、鼓勵高速公路休息站豐富商業型態，打造交通出行消費集聚區。

第二，促進家電傢俱消費。活化大陸家電傢俱市場，鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電傢俱並購買綠色智慧家電、環保家具給予補貼；支持廢舊物資回收體系建設，合理設置廢舊大宗商品回收處理中心、回收運輸中轉站，按照城市公共基礎設施給予保障；放寬廢舊物資回收車輛、家具配送車輛進城、進小區限制。

第三，提振餐飲消費。完善相關扶持政策，促進綠色餐飲發展；鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式；完善餐飲服務標準，支持以市場化方式推薦介紹優質特色飲食。

第四，補齊農村消費短板弱項。完善大陸農村流通體系，加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設；推動農產品供應鏈轉型升級，完善農產品流通骨幹網絡；加快發展鄉鎮生活服務，支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體，把鄉鎮建成服務農民的區域中心；優化農村消費環境，建立健全跨部門協同監管機制，依法打擊假冒偽劣、虛假宣傳、價格詐欺等違法行為，規範農村市場秩序。

第五，強化政策保障。完善惠企措施，鼓勵大陸各地透過財政補助、金融支持等手段推動非國有房屋出租人加大租金減免力度；加大金融支持力度，鼓勵金融機構加大對流通行業市場主體的金融支持力度。