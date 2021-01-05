快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

嚴防本土病例 北京對入境進京人員實施「14+7」檢疫

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
北京市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建5日表示，北京決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。（圖／取自新京報）
北京市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建5日表示，北京決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。（圖／取自新京報）

北京市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建5日表示，近期，北京及大陸多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的突發狀況。為切實防範超長潛伏期感染者所引發的疫情風險，確保大陸首都防疫安全，北京決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。

北京日報報導，徐和建在5日下午舉行的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第202場新聞發布會上指出，第一，入境航班由大陸海關檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在14天集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

第二，14天集中觀察期間檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

以上兩類族群，在14天集中觀察期滿後，申請並符合居家觀察條件的，閉環轉運至居住地進行居家觀察；不符合居家觀察條件的，繼續進行集中觀察。

徐和建說，第三，對大陸海關入境環節或集中觀察期間檢測未發現陽性的入境人員，在14天集中觀察結束後，嚴格落實7天健康監測，期間不得參加各類集會活動，不聚餐、不聚集，並按社區要求報告健康狀況。

第四，大陸國內其他口岸入境人員，自入境之日起滿21天才可進京；入境未滿21天需進京人員，應在抵京前72小時內透過「京心相助」微信小程序主動報告個人資料，抵京後補足7天健康監測，如是檢測陽性患者、物品或環境的同航班人員，申請並符合居家觀察條件的，補足7天居家觀察；不符合居家觀察條件的，補足7天集中觀察。

北京 疫情

延伸閱讀

境外生暫緩入境 大專下學期4489新生受影響

疫情出現變化 北京宣布實施「14+7」健康管理措施

洛杉磯下令旅客入境檢疫10天 全靠自主配合

重返NBA卡關 傳林書豪表態願回北京首鋼

相關新聞

陸國務院金融委官員：地方政府金融監管有四大問題

大陸國務院金融委辦公室秘書局局長陶玲撰文指出，要堅持金融監管是中央事權，地方監管為有效補充，她並直指地方政府在金融監管過...

大陸台胞新冠疫苗免費接種 廈門、福州先行

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天斥責陸委會「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」的言論是蓄意汙衊抹黑，大陸4日也正式開始為台胞施打大...

現代汽車將在廣州 建首個海外氫燃料電池廠

南韓產業通商資源部日前召開產業技術保護委員會會議，批准現代汽車氫燃料電池系統技術出口，現代汽車將在廣州建立首家海外氫燃料...

香港律政司司長：新加入律政司的律師需學習大陸法律

香港律政司司長鄭若驊在4日的香港立法會司法及法律事務委員會的視訊會議上表示，香港律政司將新增一個項目，項目內容為新加入律...

疫情出現變化 北京宣布實施「14+7」健康管理措施

北京市政府新聞發言人徐和建5日宣布，近期，北京及大陸全國多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例...

香港零售額 連跌22個月 酒類菸草最慘

疫情打殘零售業。政府統計處昨日發表最新零售銷貨數字，去年11月的臨時零售業總銷貨價值為287億元，按年下跌4%，連續第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。