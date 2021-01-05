嚴防本土病例 北京對入境進京人員實施「14+7」檢疫

北京市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建5日表示，近期，北京及大陸多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的突發狀況。為切實防範超長潛伏期感染者所引發的疫情風險，確保大陸首都防疫安全，北京決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。

北京日報報導，徐和建在5日下午舉行的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第202場新聞發布會上指出，第一，入境航班由大陸海關檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在14天集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

第二，14天集中觀察期間檢測發現人員、物品或環境陽性的，對同航班入境人員在集中觀察期滿後，增加7天居家或集中觀察。

以上兩類族群，在14天集中觀察期滿後，申請並符合居家觀察條件的，閉環轉運至居住地進行居家觀察；不符合居家觀察條件的，繼續進行集中觀察。

徐和建說，第三，對大陸海關入境環節或集中觀察期間檢測未發現陽性的入境人員，在14天集中觀察結束後，嚴格落實7天健康監測，期間不得參加各類集會活動，不聚餐、不聚集，並按社區要求報告健康狀況。

第四，大陸國內其他口岸入境人員，自入境之日起滿21天才可進京；入境未滿21天需進京人員，應在抵京前72小時內透過「京心相助」微信小程序主動報告個人資料，抵京後補足7天健康監測，如是檢測陽性患者、物品或環境的同航班人員，申請並符合居家觀察條件的，補足7天居家觀察；不符合居家觀察條件的，補足7天集中觀察。