大陸台胞新冠疫苗免費接種 廈門、福州先行

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天斥責陸委會「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」的言論是蓄意汙衊抹黑，大陸4日也正式開始為台胞施打大陸國產新冠疫苗。與台灣一海之隔的福州、廈門，是最早開始為台胞免費施打。台胞要接種2劑，比照大陸民眾完全免費。

據廈門台協會消息，廈門台協受廈門市政府、市台港澳辦委託，對在厦台商、台胞自願接種新冠病毒疫苗進行登記，接種對象為持台胞證的18至59歲台灣民眾，要接種2劑，比照大陸民眾完全免費。

另據福州日報報導，昨日，台胞張俊一順利在馬尾區衛生院免費接種新冠病毒疫苗後，馬上在微信朋友圈分享了一段經歷：「身在祖國的福利，免費！」

報導引述張俊一說法稱，他計畫本月底回台灣，好趕上和家人一起吃年夜飯。在得知大陸的新冠疫苗已開始接種，他上周專門諮詢了馬尾區衛生院，按指引昨日去現場接種。「整個過程非常順利，醫護人員很專業也很親切，詳細講解了注意事項。」張俊一說。

在微信發出朋友圈照片後，不少台灣民眾也向張俊一詢問疫苗接種情況，「大家都很關注這件事情」。張俊一表示，「又一次感受到大陸落實同等待遇的實際行動」。

報導指出，對台灣民眾「同等待遇」的落實不僅體現在新冠疫苗接種，張俊一表示，自己從2009年來到福州發展後，生活上並沒有什麼不方便之處，這背後都是同等待遇落實、推動的結果。「我是人才公寓的受惠者，也在醫療、保險等方面享受到和大陸群眾一樣的待遇。」

張俊一目前在新大陸集團擔任產品經理，如果不是發生疫情，他一年至少回台探親4次。「現在我每天通過微信和家人視訊，很想念家人，希望疫情趕快過去，兩岸能恢復正常的通行。」