快訊

史上最晚！77歲女沒打流感疫苗重症 托嬰中心爆5人群聚

丈夫買錯化妝品被趕出門 7天後返家妻已屍僵躺床上

大陸台胞新冠疫苗免費接種 廈門、福州先行

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩。（香港文匯網）
大陸全國台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩。（香港文匯網）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天斥責陸委會「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」的言論是蓄意汙衊抹黑，大陸4日也正式開始為台胞施打大陸國產新冠疫苗。與台灣一海之隔的福州、廈門，是最早開始為台胞免費施打。台胞要接種2劑，比照大陸民眾完全免費。

據廈門台協會消息，廈門台協受廈門市政府、市台港澳辦委託，對在厦台商、台胞自願接種新冠病毒疫苗進行登記，接種對象為持台胞證的18至59歲台灣民眾，要接種2劑，比照大陸民眾完全免費。

另據福州日報報導，昨日，台胞張俊一順利在馬尾區衛生院免費接種新冠病毒疫苗後，馬上在微信朋友圈分享了一段經歷：「身在祖國的福利，免費！」

報導引述張俊一說法稱，他計畫本月底回台灣，好趕上和家人一起吃年夜飯。在得知大陸的新冠疫苗已開始接種，他上周專門諮詢了馬尾區衛生院，按指引昨日去現場接種。「整個過程非常順利，醫護人員很專業也很親切，詳細講解了注意事項。」張俊一說。

在微信發出朋友圈照片後，不少台灣民眾也向張俊一詢問疫苗接種情況，「大家都很關注這件事情」。張俊一表示，「又一次感受到大陸落實同等待遇的實際行動」。

報導指出，對台灣民眾「同等待遇」的落實不僅體現在新冠疫苗接種，張俊一表示，自己從2009年來到福州發展後，生活上並沒有什麼不方便之處，這背後都是同等待遇落實、推動的結果。「我是人才公寓的受惠者，也在醫療、保險等方面享受到和大陸群眾一樣的待遇。」

張俊一目前在新大陸集團擔任產品經理，如果不是發生疫情，他一年至少回台探親4次。「現在我每天通過微信和家人視訊，很想念家人，希望疫情趕快過去，兩岸能恢復正常的通行。」

新冠疫苗 廈門 微信

延伸閱讀

大陸風電搶裝潮拉貨趨緩 上緯12月營收終結連八升

香港律政司司長：新加入律政司的律師需學習大陸法律

疫情衝擊 大陸40大城市 八成去年房租下滑

拉長間隔甚至混搭接種 藥廠與FDA持保留

相關新聞

大陸台胞新冠疫苗免費接種 廈門、福州先行

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天斥責陸委會「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」的言論是蓄意汙衊抹黑，大陸4日也正式開始為台胞施打大...

現代汽車將在廣州 建首個海外氫燃料電池廠

南韓產業通商資源部日前召開產業技術保護委員會會議，批准現代汽車氫燃料電池系統技術出口，現代汽車將在廣州建立首家海外氫燃料...

香港律政司司長：新加入律政司的律師需學習大陸法律

香港律政司司長鄭若驊在4日的香港立法會司法及法律事務委員會的視訊會議上表示，香港律政司將新增一個項目，項目內容為新加入律...

疫情出現變化 北京宣布實施「14+7」健康管理措施

北京市政府新聞發言人徐和建5日宣布，近期，北京及大陸全國多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例...

香港零售額 連跌22個月 酒類菸草最慘

疫情打殘零售業。政府統計處昨日發表最新零售銷貨數字，去年11月的臨時零售業總銷貨價值為287億元，按年下跌4%，連續第2...

恒大推出商鋪「0元購」 每年10%返還購房款

大陸網路上5日出現多張恒大集團商鋪「0元購」的海報，稱0元搶商鋪，預期收益每年10%，十年回本。之後，恒大確認了該消息的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。