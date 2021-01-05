恒大推出商鋪「0元購」 每年10%返還購房款

大陸網路上5日出現多張恒大集團商鋪「0元購」的海報，稱0元搶商鋪，預期收益每年10%，十年回本。之後，恒大確認了該消息的真實性，條件為自1日至31日購買恒大集團旗下項目商鋪的全款客戶，但恒大是從2022年開始，每年返還購房總金額的10%。

澎湃新聞報導，恒大表示，自1日起至31日，購買恒大集團旗下項目商鋪的全款客戶，恒大將會從2022年開始，每年返還購房總金額的10%，分10年返還客戶的所有購房款，返還期間正常簽訂網簽合約，並按時辦理房產證，房屋所有權歸購房者所有。

據了解，包括恒大湖南公司、江西公司、重慶公司在內的多地公司均在推銷商鋪「0元購」的活動。對此，恒大指出，目前的確有部分商鋪在做「0元購」的活動，但此次推出的項目都在較偏遠的地方。

事實上，商業資產對恒大來說屬於非核心資產，採取促銷措施出售可盡快回籠資金，透過活化存量資產進一步降低負債。目前恒大的核心業務包括地產、新能源汽車、旅遊和健康。

值得注意的是，如今恒大面臨著大陸監管的「三道紅線」的要求。「三道紅線」是指大陸監管部門將對房企按照「紅、橙、黃、綠」四檔管理，並據此設置「三條紅線」：包括剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍，若同時踩中這三條紅線的房企將被標記為紅檔，以此類推。

去年初，恒大提出要降低2020年到2022年有息負債總額的計畫，有息負債力爭每年下降人民幣1,500億元。

中國恒大曾在去年9月25日的公告中表示，去年3月31日起，公司開始堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」的三年發展戰略，即實現銷售高增長，土地儲備規模嚴格控制，有息負債力爭每年下降1,500億元。

截至去年9月24日，恒大有息負債已較去3月底下降約人民幣534億元，融資成本下降2.24個百分點，提前歸還去年9月25日以後到期借款435億元，各項降負債成效積極明顯。