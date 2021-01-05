馬雲去哪兒？神隱逾2個月 引發輿論熱議

阿里巴巴創辦人馬雲過去兩個月從公眾視線中消失，也缺席了他曾經擔任評委的電視真人秀決賽，這在推特上引起熱議，在大陸監管當局加大力度整頓他的商業帝國之際，大家紛紛揣測他的行蹤。

路透報導，這名大陸最高調的企業家最近一次在公共場合露面，是去年10月底上海的一場論壇，當時他發表講話，批評大陸的金融監管制度，之後阿里巴巴旗下金融科技部門螞蟻集團370億美元的首次公開發行（IPO）計畫就擱淺。

英國金融時報1日報導，馬雲原本在去年11月要擔任馬雲公益基金會領銜舉辦的「非洲創業者大賽」評委，但後來這個位置也換人了。

阿里巴巴的發言人4日表示，評委換人是因為日程安排衝突，但沒有給予進一步的回應。

北京的科技諮詢公司BDA China董事長Duncan Clark說：「我認為是有人告訴他要低調些，這種情況非常特殊，主要是和螞蟻集團的龐大規模以及大陸金融監管的敏感性有關。」

螞蟻集團原訂去年11月5日IPO，不料3日晚間上海證交所突然宣布以「監管環境發生變化」等理由限令暫緩上市，阿里巴巴美股股價一度重挫9%，市值蒸發高達760億美元。

去年12月26日，中國人民銀行、大陸銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合再度約談螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝表示，此次大陸監管部門再次約談螞蟻集團，主要目的是督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，進一步規範金融業務經營與發展。

潘功勝指出，根據大陸金融法律法規及監管要求，螞蟻集團目前經營中存在公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等問題，因此大陸金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求。