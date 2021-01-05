人民幣中間價大幅調升648點 創近兩年半新高！

2021年伊始，人民幣匯率就牛氣沖天。繼前一日在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙飆升後，人民幣對美元中間價5日又大幅調升648個基點，突破6.50關口報6.4760，創2018年6月21日來新高。

上海《第一財經》指出，2020年，人民幣對美元匯率一改2018年與2019年連續兩年貶值走勢，在岸人民幣對美元匯率升值幅度接近2017年水平。

2020年12月31日，在岸人民幣對美元匯率收在6.5398元，全年大漲4,264個基點，升值幅度約6.71%。人民幣對美元匯率中間價升值幅度為6.92%，更超過2007年的6.90%，創下1994年人民幣匯率併軌改革後的年度升值幅度新高。

周一，2021年第一個交易日，在岸人民幣對美元匯率一度大漲逾800個基點，盤中最高觸及6.4579；離岸人民幣對美元匯率亦拉升逾500個基點，盤中最高觸及6.4417。

截至4日16時30分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.4628、6.4437，雙雙創下2018年6月以來新高。

第一財經報導，對於2021年人民幣匯率走勢，匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌認為，今年人民幣仍有升值壓力，但升值幅度將在可控的範圍內。他預測，人民幣對美元匯率會在6.4-6.6之間浮動。這種微小的增值幅度，對於出口行業和製造業來說還是可以承受的。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌也認為，本輪人民幣升值是由中國經濟基本面推動的，預計2021年人民幣仍會維持較強走勢，至少本輪人民幣升值期會持續到今年上半年。預計2021年底，人民幣兌換美元匯率將升至6.25元左右。

上海證券報引述興業證券的研究報告指出，本輪由大陸經濟率先復甦等因素帶動的人民幣匯率升值，可望延續至2021年上半年。但2021年下半年，需關注美元指數變化及大陸社會融資回落速度，人民幣有可能由升值趨勢轉變為震盪趨勢。

中信期貨研究部研究員張菁表示，美元承壓繼續走低可能成為驅動人民幣持續升值的驅動力，建議短期購匯需求把握今年第1季的時間窗口。