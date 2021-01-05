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大陸今發行牛年生肖郵票 由名家設計

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸今日發行主題為「牛年大吉」的牛年生肖郵票。（取自中國郵政官網）
大陸今日發行主題為「牛年大吉」的牛年生肖郵票。（取自中國郵政官網）

中國郵政官網消息，中國郵政5日發行《辛丑年》特種郵票一套2枚，郵票圖案名稱分別為：奮發圖強、牛年大吉，全套郵票面值為人民幣2.40元。

中國郵政表示，2021年是農曆辛丑年，民間又將農曆中地支逢「丑」的年份稱為牛年。按十二生肖排序中的動物習性來說，農家人一般會在丑時起身餵牛，所以牛與丑配屬。隨著長期的歷史文化發展，牛被賦予了吉祥、力量、勤勞、踏實、奉獻、財富等更為豐富的象徵意義。

中國郵政稱，《辛丑年》特種郵票的設計延續了第四輪生肖郵票的「家國」理念，由大陸著名畫家姚鐘華創作。

《辛丑年》特種郵票通過動與靜、力量與溫情的結合，展現牛「腳踏實地、敢於拚搏、開拓進取、勤勞奉獻」的精神。郵票防偽方式採防偽紙張、防偽油墨、異形齒孔、螢光噴碼。

中國郵政稱，這套郵票今天將在大陸全國指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機客戶端和中國郵政微郵局集郵微信商城出售。

大陸今日發行主題為「奮發圖強」的牛年生肖郵票。（取自中國郵政官網）
大陸今日發行主題為「奮發圖強」的牛年生肖郵票。（取自中國郵政官網）

中國郵政 微信 人民幣

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