大陸今發行牛年生肖郵票 由名家設計

據中國郵政官網消息，中國郵政5日發行《辛丑年》特種郵票一套2枚，郵票圖案名稱分別為：奮發圖強、牛年大吉，全套郵票面值為人民幣2.40元。

中國郵政表示，2021年是農曆辛丑年，民間又將農曆中地支逢「丑」的年份稱為牛年。按十二生肖排序中的動物習性來說，農家人一般會在丑時起身餵牛，所以牛與丑配屬。隨著長期的歷史文化發展，牛被賦予了吉祥、力量、勤勞、踏實、奉獻、財富等更為豐富的象徵意義。

中國郵政稱，《辛丑年》特種郵票的設計延續了第四輪生肖郵票的「家國」理念，由大陸著名畫家姚鐘華創作。

《辛丑年》特種郵票通過動與靜、力量與溫情的結合，展現牛「腳踏實地、敢於拚搏、開拓進取、勤勞奉獻」的精神。郵票防偽方式採防偽紙張、防偽油墨、異形齒孔、螢光噴碼。