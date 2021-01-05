（德國之聲中文網）阿裡巴巴創始人馬雲已有兩個月沒有公開露面和發聲了。彭博新聞1月4日的報道援引一位知情人士稱，12月初馬雲被當局建議不要離開中國。

英國《金融時報》此前報道，馬雲沒有按照預定計劃於11月出席其自創的一檔真人秀節目。

去年夏天他曾在社交媒體上表示，會在馬雲公益基金會牽頭舉辦的"非洲創業者大賽"決賽中出任評委。但11月的決賽上，馬雲缺席，改由阿裡巴巴集團創始人之一的彭蕾取代。

阿裡巴巴一名發言人對英國《每日郵報》表示，由於"日程安排沖突"，馬雲無法擔任決賽評審，但沒有透露馬雲的行蹤。人們還注意到，馬雲的照片也被從節目網頁移除。

德國媒體也注意到了馬雲的隱身。《法蘭克福匯報》1月4日寫道，作為中國最富有的人之一，馬雲"消失了"。

引火燒身？

馬雲去年10月24日上海外灘金融峰會發表演講，公開批評中國的金融監管體制，稱之為"當鋪思維"。不久，馬雲為實際控制人的金融科技公司螞蟻集團定於11月5日在上海和香港創紀錄的370億美元的首次公開募股（IPO）被叫停，隨後當局還宣布對持有螞蟻集團33%股份的電商巨頭阿裡巴巴集團進行反壟斷調查。

12月26日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合約談了螞蟻集團，並要求其進行"重點業務領域整改"。

而就在螞蟻集團IPO暫停後，馬雲本人也在媒體上消失了。馬雲最後更新其推特貼文是去年10月10日。

但很多推特用戶對馬雲的關注持續不減，包括"馬雲被控制"等傳言也在被討論。一些網友認為，馬雲目前潛入水下，是很正常的避風頭的反應，因為他10月份的發言激怒了領導層，惹下大禍。

但也有分析認為，馬雲和阿裡巴巴，只是北京對實力日益坐大的本土科技巨頭加強管束的開端。德國之聲專欄作者鄧聿文12月下旬在一篇客座評論中寫道，"中共對互聯網金融加大反壟斷力度和節制資本，重塑監管權威，決不僅僅針對過去金融科技在發展過程中缺乏監管、盲目發展、快速擴張所帶來的風險防控的需要，同時也是防範互聯網巨頭對中共權力的挑戰，是有著政治考量在內的。"

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