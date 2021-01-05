影星吳奇隆創辦…稻草熊影業15日在港掛牌

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

影星吳奇隆創辦的影視公司江蘇稻草熊影業在港交所招股，預計2021年1月15日掛牌。

據招股書披露，稻草熊影業招股價是港幣5.1元~6.16元，計劃發行1.65億股，國際配售占90%，香港公開發售占10%，募資最多港幣10億元。稻草熊影業股東星光熠熠，有兩位明星投資人劉詩詩與趙麗穎，市場定義為「明星公司」，但創始人吳奇隆未直接持股。

投資界報導，稻草熊行政總裁劉小楓為吳奇隆大陸事務代理人，吳奇隆2014年創立稻草熊，透過代理人劉小楓持股58.4%。

投資界報導，四年前稻草熊一度與上市擦身而過。劉詩詩與吳奇隆婚前，2015年12月劉詩詩獲稻草熊20%原始股權；2016年3月暴風集團與稻草熊簽署對賭協議，擬以10.8億收購稻草熊60%股權。若交易達成，劉詩詩將收入人民幣6,480萬元現金及1.5億元暴風集團股份，合計逾人民幣2億元。這項交易被大陸證監會打回票，認為稻草熊盈利能力不確定，有泡沫風險。

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