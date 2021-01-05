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浙台市場採購貨物 航抵基隆港

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙台（玉環）經貿合作區4日披露，一批市場採購貨物搭乘「中遠之星」輪經浙江大麥嶼口岸順利出海，並於1月4日抵達台灣基隆港。該批貨物採購自台州路橋日用品及塑料製品交易中心，共24個貨櫃。

中新社報導，這是大麥嶼港對台海上直航承載的首票市場採購貿易方式出口貨物，標誌著浙台（玉環）經貿合作區開啟了對台貿易出口新渠道。

台州市於2020年9月獲批大陸國家市場採購貿易方式試點，浙台（玉環）經貿合作區緊抓政策機遇，通過發揮對台交流合作平台優勢、對台海上直航渠道優勢，積極挖掘對台市場採購出口貨源，推動該項業務在大麥嶼口岸試水溫。

浙台（玉環）經貿合作區相關負責人表示，通過主動作為、精準營銷、提升服務，深入分析浙南市場情況，多措並舉拓寬貨源腹地，深耕細作優化客戶結構，大麥嶼對台海上貨運直航業務不斷拓展。

據瞭解，浙台（玉環）經貿合作區先後開通玉環蝦米出口、跨境電商（9710）出口等新業務，不斷刷新單航次集裝箱（貨櫃）運量紀錄，助力大麥嶼港對台海上貨運直航克服新冠肺炎疫情影響，實現逆勢突圍。

2020年度一共運行94個航次，進出口貨物3374個貨櫃，較2019年度增長27.85%。

下階段，浙台（玉環）經貿合作區將加強市場引導，優化貨源結構，進一步挖掘本地貨運市場，暢通對台貿易渠道。

同時，通過美麗港區、智慧港區、產業港區、文旅港區、紐帶港區「五大港區」建設，推動大麥嶼港對台海上直航班期優化，進一步豐富業務類型，深化海上直航內涵。

台海 基隆港 新冠肺炎

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