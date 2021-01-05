政策助攻 新能源車衝鋒

大陸近年致力於推廣碳排交易，將有助新能源車發展。去年11月大陸新能源汽車銷量年增104.9%，增速為整體乘用車的十倍。蔚來、小鵬、理想等新能源車企股價連月上揚。交通將是未來實現碳達峰的重點領域，新能源車發展看俏。

大陸國家主席習近平去年承諾2030年碳達峰、2060年碳中和後，新能源汽車界歡欣鼓舞，因為交通領域要減排，採用新能源汽車是必經之路；二是交通領域碳排放，在整體碳排放中占比靠前，要實現整體減排，交通領域必須擔當起來，也會推動電氣化。

中國減少碳排放的承諾及其連帶效應，可能直接助力新能源汽車發展。在中國的碳減排承諾之前，很多智囊機構就在研究，如何把碳交易和新能源汽車積分、新能源汽車使用結合起來，因為，碳交易可能是替代新能源汽車補貼非常有效的且符合國際慣例的措施。

網易報導，大陸工信部裝備工業一司汽車發展處副處長馬春生表示，2020年被定義為新能源汽車市場化發展元年，產業進入新階段。

央廣網報導，交通是實現碳達峰的重點領域，數據顯示，2013年至2019年，大陸交通運輸領域碳排放年均增速保持在5%以上，成為溫室氣體排放增長最快的領域之一。