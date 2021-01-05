陸碳排放權交易機制 啟動

大陸生態環境部部長黃潤秋表示，將在上海設立期待已久的全國碳排放權交易系統（ETS），並在武漢設立註冊登記系統，該機制預計將在第一階段覆蓋大陸2,267座發電廠，鼓勵企業透過買賣排放許可降低溫室氣體排放。

外界估計，作為首個納入全國碳市場的重點行業，發電行業全年碳排放總量約40億噸，若以每噸人民幣49元計算，市場規模高達人民幣1,960億元（約新台幣8,624億元）。

業內人士預計，隨著一系列政策加速落地，2021年全國碳市場將正式啟動運行，作為首個納入的重點行業，發電企業將加快向清潔低碳轉型，後續，鋼鐵、化工等其他行業也將加快納入。

央視新聞報導，從2011年開始，大陸在七個省市開展碳排放權交易試點，包括上海和武漢，但由於擔心排放數據的準確性和透明度，全國範圍的計畫被一再推遲。

黃潤秋指出，2021年將啟動全國碳排放權交易市場的建設，利用市場機制倒逼企業技術創新，減少碳排放強度。

他說，選擇一些典型行業，電力行業，有2,000多家企業，會在比較短的時間之內，把相關的碳排放配額下達到這樣一些企業，會加快支撐系統的建設，註冊登記系統在武漢，交易系統在上海，盡快在線上開展第一單的碳排放權交易。

黃潤秋表示，2021年大陸生態環境部將以降碳為總抓手，調整優化環境治理模式，加快推動從末端治理向源頭治理轉變，透過應對氣候變化，降低碳排放，從根本上解決環境汙染問題。

2020年中央經濟工作會議將「做好碳達峰、碳中和工作」列為2021年的重點任務之一，提出加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。

據了解，大陸國家發改委2017年12月發布《全國碳排放權交易市場建設方案（發電行業）》，提出全國碳市場分基礎建設期、模擬運行期、深化完善期三個階段建設，以期建立「制度完善、交易活躍、監管嚴格、公開透明」的全國碳市場。也就是說從發布到上路足足等了三年。