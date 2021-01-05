上海石化 48K碳纖維項目上馬

總投資達35億元人民幣的中國石化上海石化「2.4萬噸／年原絲、1.2萬噸／年48K大絲束碳纖維」項目，作為上海市重大產業項目4日正式開工建設。

中新社報導，該項目計畫至2024年全部完成，項目投產後，將改變中國大陸大絲束碳纖維全部依賴進口、長期供不應求的局面，推動大陸國產碳纖維產業發展，助力「中國製造」。

在碳纖維行業內，通常將每束碳纖維根數大於48000根（簡稱48K）的稱為大絲束碳纖維。目前，中國大陸每束碳纖維基本處於1000根～12000根之間，稱為小絲束。48K大絲束最大優勢，就是在相同的生產條件下，可大幅度提高碳纖維單線產能和質量性能，並實現生產低成本化，打破碳纖維高昂價格帶來的應用局限。

中國石化上海石化是中國大陸首家率先突破48K大絲束碳纖維產業化技術的企業。此次項目上馬，標誌該公司大絲束碳纖維從研發試產、產業化，成功走上規模化生產之路。

項目採用自主開發的PAN（聚丙烯腈）基大絲束原絲、碳纖維技術，工藝路線為NaSCN（硫氰酸鈉）連續溶液聚合濕法紡絲原絲、氧化、低溫炭化、高溫炭化及後處理，建設2個原絲系列，產能2.4萬噸/年；3個氧化炭化車間，每個車間配置2條2000噸/年碳纖維生產線。

該公司已經產業化的大絲束碳纖維性能證明，原絲經過氧化爐炭化爐錘煉後，破爐而出時一身黑亮，成為一種含碳量在95%以上的高強度、高模量新型纖維材料。其力學性能優異，比重不到鋼的1/4，強度卻是鋼的7至9倍，並且還具有耐腐蝕、高模量的特性，被稱為「新材料之王」，也被稱為「黑黃金」，在各行各業有著廣泛的應用前景。

碳纖維技術有著森嚴的技術壁壘，迄今為止也只有日本、美國等少數發達國家擁有並掌握。