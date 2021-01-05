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騰訊財付通罰沒3,858萬

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

騰訊集團旗下第三方支付平台財付通，被查出為虛假交易提供支付服務，近日被中國人民銀行深圳市中心支行予以警告，並沒收違法所得人民幣318萬元、處罰人民幣558萬元，合計罰沒人民幣877萬元（約新台幣3,858萬元），創下支付業者收到反洗錢最高額罰單。

同時，財付通風控總監周治明因對違法違規行為負有直接責任，個人被罰人民幣55萬。

行業人士表示，從人行對違規合併處罰「單位+個人」雙罰制，可見官方監管趨嚴，機構平台今後也須在客戶身分識別等更嚴格規範。

大陸互聯網巨頭阿里、京東、唯品會、美團接連被罰、被約談，這次騰訊也無法置身事外，值得注意的是，財付通就是微信支付的運營公司，微信支付包括微信上的所有金融業務都是由財付通來運營，財付通支付業務類型包括網絡支付、銀行卡收單及跨境支付 。

人民幣 微信 中國人民銀行

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