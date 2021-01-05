農夫山泉鍾睒睒躍亞洲首富

港股上市的農夫山泉昨（4）日股價大漲10.3%至港幣60.6元，再創上市以來新高，總市值港幣6,815億元，持股最多的農夫山泉董事長鍾睒睒身家再度水漲船高，以840億美元（約新台幣2.4兆元）躍居亞洲首富，與「股神」巴菲特僅一步之遙。

據富比世即時富豪榜統計，農夫山泉創始人鍾睒睒以840億美元身家，超越印度信實工業集團董事長穆克什·安巴尼，登上了亞洲首富，更躋身全球富豪榜第八位，超越谷歌創始人賴利佩吉，距「股神」巴菲特的851億美元僅差11億美元。

農夫山泉去年9月到港交所掛牌，鍾睒睒身家大漲，多次登上中國首富寶座，雖然期間一度因為阿里巴巴股價大漲而輸給馬雲，但昨天再晉升亞洲新首富。

相較富豪榜中，亞馬遜創始人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克和LVMH首席執行長阿諾特家族分別以1,897億美元、1,556億美元和1,509億美元位居世界富豪前三名。市場調侃，美國的富豪靠科技，法國的富豪靠奢侈品，中國的富豪靠賣水當上首富。

儘管是賣水的，農夫山泉去年在中國包裝飲用水市場連續八年排名第一，在茶、功能性飲料和果汁市場中則排名第三。統計顯示，鍾睒睒在2020年一年的身價暴漲709億美元，財富增長速度僅次亞馬遜的貝佐斯和特斯拉的馬斯克。

鍾睒睒在全球富豪榜第八位，距離上一名的巴菲特近差11億美元，超過谷歌公司創始人賴利佩吉近9億美元。

至於中國首富的老面孔，阿里巴巴創辦人馬雲和騰訊董事長馬化騰則以584億美元和566億美元分別位居全球富豪榜的第20名和第22名。