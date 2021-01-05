中芯獲美特赦？陸媒喊假消息

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

遭到美國制裁的大陸最大晶圓代工廠中芯國際，被集微網報導，已獲得美國商務部許可，可採購成熟製程相關材料及設備，造成中芯國際在港股掛牌股價曾連續兩天應聲大漲。不過另一家芯智訊則報導，因中芯國際遲遲沒有正式官方公告，查訪供應鏈人士之後確認此消息並不屬實，目的很可能是為了「操縱中芯國際港股的股價」。

港股中芯昨（4）日下跌2.48%至港幣21.55元，A股中芯上漲0.88%至人民幣58.26元。

2020年12月30日，業界傳出消息，中芯國際已獲得美國商務部對成熟製程設備的許可證，美國對成熟製程的許可是分批發放，一次性發放4萬至5萬片產能所需設備。

集微網引述市場人士的話表示消息屬實，受此影響，中芯國際在2020年12月30日、31日兩個交易日，港股股價累計上漲超過20%，兩日股價累計振幅接近27%。

芯智訊則報導，中芯國際成熟製程的許可獲得美國商務部批准是重大事件，若如傳聞所言，中芯國際理應在2020年12月30日當晚或31日公告，最遲在2021 年1月3日晚間也應有公告。

中芯 港股 人民幣

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