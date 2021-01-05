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陸股開紅盤 逾百檔漲停

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸股匯市2021年首個交易日開紅盤，昨天滬指站穩3,500點大關，續創兩年新高，逾百檔個股飆漲停，成交額逾人民幣1.1兆元（約新台幣4.8兆元）。（新華社）
大陸股匯市2021年首個交易日開紅盤，昨天滬指站穩3,500點大關，續創兩年新高，逾百檔個股飆漲停，成交額逾人民幣1.1兆元（約新台幣4.8兆元）。（新華社）

大陸股匯市2021年首個交易日開紅盤，昨（4）日滬指站穩3,500點大關，續創兩年新高，逾百檔個股飆漲停，成交額逾人民幣1.1兆元（約新台幣4.8兆元）。在岸、離岸人民幣強升，雙雙創下兩年半高點。

滬指昨收3,502.9點，上漲0.86%；深指收14,827.4點，漲2.47%。

創業板指收3,078.1點，漲3.77%。當日盤中，創業板指一度突破2015年7月以來的階段性高點，最高攀至3,094.5點。

證券時報報導，A股昨天成交金額人民幣1.1兆元，是A股歷史上新年首個交易日成交額最高的一次。創業板指昨大漲3.77%，收盤指數突破3,000點，創下五年來新高，單日漲幅創歷史以來各年度首個交易日漲幅新高。

時隔四個月後，A股再掀百股漲停，昨約136檔漲停。值得一提的是，這是A股近20年來新年首個交易日漲停股數量最多的一次。

族群方面，電氣設備、農林牧漁、國防軍工等三大領域漲逾6%。

特斯拉概念股全面走強，漲逾5%。

「A股股王」貴州茅台昨股價一度突破人民幣2,000元關口，創下歷史新高，收盤回跌至人民幣1,997元，市值人民幣2.5兆元。

人民幣匯市升勢強勁，路透報導，在岸人民幣兌美元昨收盤放量勁升770基點至6.4628，離岸人民幣也升破6.45關口，兩者均創逾兩年半新高；但官方中間價則因上日美元指數反彈而下跌159點。

交易員稱，跨年之後交易熱情明顯釋放，市場流動性顯著回暖，人民幣很快升破去年底橫盤的底部區間，接連升破多個關口。大陸經濟基本面仍明顯優於海外發達經濟體，加上CFETS指數美元權重再度調降，打開人民幣升值空間，朝6.4關口邁進。

由於人民幣看漲預期持續較強，近一段時間外貿企業持續結匯操作，對匯價構成支撐。

「人民幣漲勢凌厲，到6.4關口估計也用不了幾天。」交易員稱。

招商銀行金融市場部首席外匯析師李劉陽稱，去年底人民幣匯率觸及通道上軌後開始有支撐，匯價出現緩緩升值跡象。

在新年的第一周，人民幣匯率有望延續之前升值趨勢。

人民幣 創業

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