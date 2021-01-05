養豬圈地？ 陸逾千房企轉行養豬

最近新希望集團董事長劉永好的發言登上微博熱搜，他表示：「今天房地產轉行做養豬的，全國超過1000家。」養豬也已成為當前房企多元化的業務選擇之一，在跨行業的市場競爭中，房企還需審時度勢，控制風險。

大陸經濟日報報導，身兼「房地產」和「養豬」雙重角色的企業雖然超過千家，但真正以「養豬為主業」的並不多，整體尚未形成大趨勢。

首先，從房地產行業發展狀況來看，目前樓市告別了量價齊升的上行周期，利潤增長空間收窄。2020年推出房地產資管新規畫定「三條紅線」，限制住房地產企業有息債務增長規模，房地產行業的融資壓力與日俱增。此外，各種成本不斷攀升使得房地產企業利潤空間不斷被壓縮。面對嚴峻形勢，眾多房企不斷尋找新業務、開闢新通道，力圖突破現有瓶頸。

相較於房地產行業，生豬養殖行業似乎進入了「最強豬周期」。從2018年下半年起，大陸生豬出欄數銳減，疊加非洲豬瘟影響，豬肉市場供不應求，豬價連續飆升，養豬企業年平均毛利率都維持在較高水平。如溫氏集團、牧原集團、新希望三大養豬頭部企業2020年上半年毛利率分別為38.39%、63.27%、42.6%，同比增長均在20%以上。相較於增長乏力的房地產企業，養豬顯然有利可圖，吸引著眾多房企湧入。

2019年大陸農業部和自然資源部推出多項有關保障生豬養殖用地的政策，給生豬養殖用地的管理鬆綁，例如：免除養豬企業辦理建設用地的審批手續、取消附屬設施用地15畝的規模上限、取消集體建設用地不能直接進入市場流轉的限制等。隨著此類政策推出，房企大舉進軍養豬市場，市場紛紛質疑「房企養豬是為了低成本獲取土地」，將來在市場流通後變作房地產開發用地，實則為了低價收地，而非真正開拓養豬業務。

不過，近年來，大陸當局始終強調要「實行最嚴格的土地管理制度」，大陸房地產企業要想把養殖用地變更為開發用地絕非易事，想要藉養豬圈地恐怕行不通。