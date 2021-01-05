花旗：料更多中資企業回港上市

對於美國紐交所將中國三大電訊運營商除牌，花旗銀行投資策略及環球財富策畫部主管黃栢寧4日在線上記者會表示，中美關係的走勢難以估計，相信今年會有更多中資企業回港上市，有助資金來港。

香港中通社報導，記者會議題是2021年環球經濟展望，黃栢寧說，2020年環球經濟由於新冠肺炎，遇到了前所未有的停擺，可形容為「冰河世紀」。預測2021年環球GDP增長為5%，通脹為2.2%。

黃栢寧表示，2021年初疫情可能會繼續影響經濟，與限制社交措施相關的行業或仍疲弱。2021年中，更多有效疫苗有望成熟和大規模生產，預計全球經濟將在2021年下半年恢復急劇擴張。

至於2021年可能面臨的風險，他指出，疫情仍有變數，或對消費反彈的步伐帶來不明朗影響。同時，疫苗的進展和成效將是市場關注方面，當大規模群眾接種疫苗後，若出現副作用個案明顯增加，將對市場帶來風險。

中國大陸經濟方面，黃栢寧說，去年由於大陸疫情受控較早，大陸經濟比其他市場較早出現復甦，預計今年大陸經濟增長8.2%，主要由於私人投資及消費帶動。

大陸及香港股市方面，花旗預測滬深三百指數12個月目標5525點，恒生指數目標30054點。

貨幣方面，花旗料美元弱勢將會延續至2021年，由於大陸經濟增長會在2021年繼續，人民幣會有升值潛力，歐元及商品貨幣亦會受惠。

被問及美國紐交所將中國三大電訊運營商除牌，黃栢寧表示，中美關係的走勢難以估計；他不認為拜登當選美國總統，中美關係就會全面緩和。他指出，去年開始已陸續有中資企業回港上市，相信今年會有更多中資企業回港，亦有助資金來港。