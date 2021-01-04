大陸國務院：著力優化營商環境 東部省會先行先試

大陸總理李克強4日主持召開大陸國務院常務會議指出，要求進一步打通落實堵點，提升營商環境法治化水平，著力優化營商環境，更大激發市場主體活力，應對嚴峻複雜形勢。他要求，在大陸東部地區省會城市對標國際先進先行先試。

據新華社，會議聽取優化營商環境條例實施情況第三方評估滙報，李克強強調，要深化放管服改革，加大條例落實力度釋放活力，管出公平公正。鼓勵東部地區省會城市對標國際先進先行先試，支持中西部和東北地區非省會城市加快改善營商環境，推廣證照聯辦等舉措，催生更多新市場主體按市場規則運行。

會議稱，著力優化營商環境，是更大激發市場主體活力的關鍵，也是應對嚴峻複雜形勢，促進經濟穩定恢復的重要舉措。推進政府項目招投標市場化改革，規範中介服務，加大對增加企業融資成本、潛規則查處力度，提升監管效能，放得開又管得住，增強事中事後監管針對性，有效性，促進公平競爭。

另外，會議還通過印花稅法草案和糧食流通管理條例修訂草案，並將證券交易印花稅納入法律規範。