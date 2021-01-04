小米股價飆漲破34港元 雷軍股價翻倍豪語實現

小米港股4日股價暴漲，當日早盤股價報34（港元，下同），相較於當年的發行價17元實現翻倍，截至午後股價35.25元，上漲6.17%，目前最新市值達8840.21億元。

每日經濟新聞報導，2018年7月9日，小米正式於香港上市，股票代碼為01810，發行價為17元，當時，雷軍在慶功宴上放出豪言，要讓在上市首日買入的投資者股價翻一倍，如今，雷軍的豪語真的實現了。

事實上，小米股價並非一直走高，也曾跌落谷底。2018年7月9日，小米上市股價破發，接下來的兩年，小米的股價一直在10元上下徘徊，並在2019年9月2日創下新低為8.28元，相較於發行價已經腰斬，不過，小米股價從去年3月起開始拉升，去年漲幅達到了207.98%。

與此同時，小米業績表現向好。2019年，小米整體毛利率由2018年同期的12.7%升至13.9%，提升1.2個百分點，而在去年第三季，小米市占重回全球前三，占比13.5%，小米在大陸國內智慧型手機平均售價持續上升，較上年同期增長14.7%。