快訊

新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

聞泰科技12吋車規晶圓廠 上海臨港開工

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市委書記李強4日出席上海市64個重大專案4日集中開工。圖/上觀新聞
上海市委書記李強4日出席上海市64個重大專案4日集中開工。圖/上觀新聞

2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動；其中大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，切入12吋車規級功率半導體晶圓廠開工，預計年產晶圓片40萬片，達產產值約每年33億元（新台幣141.9億元）。

上海臨港微信公眾號報導，臨港新片區10個投資額於人民幣10億元的產業專案參加此次集中開工儀式，總投資超過人民幣300億元。作為七家重點連線分會場之一，臨港新片區聞泰科技12吋車規級半導體晶圓製造中心專案正式開工。

該項目總投資120億元（新台幣519億元），預計年產晶圓片40萬片，經封裝、測試後的功率器件產品，可廣泛應用於汽車電子、計算和通信設備等領域。

聞泰科技董事長張學政表示，臨港新片區已經是大陸重要的電動汽車產業基地，聞泰科技12吋車規級功率半導體晶圓製造中心專案，對臨港新片區建設世界級的電動汽車全產業鏈具有重要意義。

聞泰科技於2020年8月19日正式簽約落戶臨港，上海經信委信息顯示，該專案是聞泰科技半導體業務實現100億美金戰略目標的第一步。

2020年7月，聞泰科技以人民幣338億元，完成對全球知名的半導體IDM、安世半導體（Nexperia）的收購，這也是大陸有史以來最大的半導體收購案。聞泰科技也成A股最大半導體上市公司。

解放日報新聞用戶端上觀新聞報導，上海市64個重大專案4日集中開工，總投資人民幣2,734億元（新台幣1.17兆元），涉及高階產業、科技創新、基礎設施和重大民生等領域。

上海市委書記李強出席並宣布全市重大項目集中開工；市委副書記、市長龔正為「張江線上」和「長陽秀帶」兩個線上新經濟生態園揭牌。

這次集中開工的項目中，重大產業和科創項目52個，涵蓋積體電路、生物醫藥、人工智慧、線上新經濟、航空航太、新材料、高階裝備和金融、貿易等多個領域。

基礎設施、租賃住房等重大項目12個，涉及楊高路改建工程、海濱污水處理廠擴建工程等重要民生工程。

上海市委副書記、市長龔正為「張江線上」和「長陽秀帶」兩個線上新經濟生態園揭牌。圖/上觀新聞
上海市委副書記、市長龔正為「張江線上」和「長陽秀帶」兩個線上新經濟生態園揭牌。圖/上觀新聞
2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動。圖/上觀新聞
2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動。圖/上觀新聞
大陸聞泰科技半導體切入12吋車規級功率半導體晶圓廠4日開工。上海臨港微信公眾號
大陸聞泰科技半導體切入12吋車規級功率半導體晶圓廠4日開工。上海臨港微信公眾號

半導體 上海 人民幣

延伸閱讀

懶人包／2021飯店住宿優惠「+1元多1晚」、星級飯店Buffet「壽星免費吃」

鴻海競標馬來西亞晶圓廠 劉揚偉：現在很難講

力晶旗下晶合集成擬科創板IPO 已開啟上市輔導

比亞迪搶市 茂矽、漢磊備戰

相關新聞

陸地方政府勒緊腰帶 遼寧、山東縮減百億級支出

大陸疫情後經濟雖有復甦，但地方政府財政壓力仍大，陸媒就發現，遼寧、山東等地縮減百億級支出，可謂勒緊腰帶過日子。

富士康擬投資拜騰汽車2億美元

彭博4日報導，富士康傳出計畫投資大陸電動汽車初創企業拜騰汽車。知情人士表示，這筆交易將成為這家蘋果公司供應商在汽車製造業...

聞泰科技12吋車規晶圓廠 上海臨港開工

2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動；其中大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，切...

在岸、離岸人民幣 雙雙創2年半新高

在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度到6.4743元。同日，離岸人民幣早盤大漲逾500點，升破6.47元關口，來到...

去年12月財新大陸製造業PMI為53 經濟持續復甦

財新4日公布2020年12月財新中國製造業PMI（採購經理人指數）為53，雖較11月的10年來高點下降1.9個百分點，但...

A股新年開門紅 滬指站上3500點大關

大陸A股新年迎開門紅。截至4日午市收盤，滬指收漲0.91%，報3504.57點，為2018年1月以來首次站上3500點大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。