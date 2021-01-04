聞泰科技12吋車規晶圓廠 上海臨港開工

2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動；其中大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，切入12吋車規級功率半導體晶圓廠開工，預計年產晶圓片40萬片，達產產值約每年33億元（新台幣141.9億元）。

上海臨港微信公眾號報導，臨港新片區10個投資額於人民幣10億元的產業專案參加此次集中開工儀式，總投資超過人民幣300億元。作為七家重點連線分會場之一，臨港新片區聞泰科技12吋車規級半導體晶圓製造中心專案正式開工。

該項目總投資120億元（新台幣519億元），預計年產晶圓片40萬片，經封裝、測試後的功率器件產品，可廣泛應用於汽車電子、計算和通信設備等領域。

聞泰科技董事長張學政表示，臨港新片區已經是大陸重要的電動汽車產業基地，聞泰科技12吋車規級功率半導體晶圓製造中心專案，對臨港新片區建設世界級的電動汽車全產業鏈具有重要意義。

聞泰科技於2020年8月19日正式簽約落戶臨港，上海經信委信息顯示，該專案是聞泰科技半導體業務實現100億美金戰略目標的第一步。

2020年7月，聞泰科技以人民幣338億元，完成對全球知名的半導體IDM、安世半導體（Nexperia）的收購，這也是大陸有史以來最大的半導體收購案。聞泰科技也成A股最大半導體上市公司。

解放日報新聞用戶端上觀新聞報導，上海市64個重大專案4日集中開工，總投資人民幣2,734億元（新台幣1.17兆元），涉及高階產業、科技創新、基礎設施和重大民生等領域。

上海市委書記李強出席並宣布全市重大項目集中開工；市委副書記、市長龔正為「張江線上」和「長陽秀帶」兩個線上新經濟生態園揭牌。

這次集中開工的項目中，重大產業和科創項目52個，涵蓋積體電路、生物醫藥、人工智慧、線上新經濟、航空航太、新材料、高階裝備和金融、貿易等多個領域。