在岸、離岸人民幣 雙雙創2年半新高

在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度到6.4743元。同日，離岸人民幣早盤大漲逾500點，升破6.47元關口，來到6.4513元。雙雙創下2018年6月以來的新高。

官方主導的人民幣中間價4日為6.5408元。

金融界網報導，2020年人民幣匯率走勢先貶後升，1月至5月，受疫情衝擊影響，人民幣匯率震盪貶值。5月底，離岸人民幣兌美元跌至7.19的年內低點。全年人民幣漲幅約6.47%，是2017年後對美元再度實現年度升值。反關，美元指數節節敗退，目前跌破90，最低達到89.50。

分析稱，人民幣強勢上漲的主因有三點：一是海外疫情持續暴發，大陸疫情得到控制，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。二是美元指數走弱，今年以來，美元累計下跌約6%。三是中美利差擴大，外資加碼人民幣資產。

對於2021年人民幣匯率走勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，2021年人民幣匯率走勢或不像想像那麼強，需關注明年市場對於利多反應鈍化，並關注可能出現新的利空。如隨著疫苗上市接種，發達國家可能率先實現群體免疫，將消除大陸疫情防控和經濟復甦的領先優勢。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，本輪人民幣升值是由大陸經濟基本面推動的，預計2021年上半年人民幣仍然會維持較強的走勢。