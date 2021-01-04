快訊

新冠境外移入+3 分別自菲、法、多明尼加

中職／劉玠廷行銷一流 網：沒有太子票房將落後3至5年

在岸、離岸人民幣 雙雙創2年半新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度來到6.4743元。路透
在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度來到6.4743元。路透

在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度到6.4743元。同日，離岸人民幣早盤大漲逾500點，升破6.47元關口，來到6.4513元。雙雙創下2018年6月以來的新高。

官方主導的人民幣中間價4日為6.5408元。

金融界網報導，2020年人民幣匯率走勢先貶後升，1月至5月，受疫情衝擊影響，人民幣匯率震盪貶值。5月底，離岸人民幣兌美元跌至7.19的年內低點。全年人民幣漲幅約6.47%，是2017年後對美元再度實現年度升值。反關，美元指數節節敗退，目前跌破90，最低達到89.50。

分析稱，人民幣強勢上漲的主因有三點：一是海外疫情持續暴發，大陸疫情得到控制，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。二是美元指數走弱，今年以來，美元累計下跌約6%。三是中美利差擴大，外資加碼人民幣資產。

對於2021年人民幣匯率走勢，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，2021年人民幣匯率走勢或不像想像那麼強，需關注明年市場對於利多反應鈍化，並關注可能出現新的利空。如隨著疫苗上市接種，發達國家可能率先實現群體免疫，將消除大陸疫情防控和經濟復甦的領先優勢。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，本輪人民幣升值是由大陸經濟基本面推動的，預計2021年上半年人民幣仍然會維持較強的走勢。

人民幣 疫情

延伸閱讀

專家：中歐投資協定打底 人民幣升勢未歇

控制環境汙染 上海將設立碳排放權交易系統

大陸昨新增本土13例、本土無症狀感染者14例

春節返鄉？ 陸抗疫權威先吵翻

相關新聞

陸地方政府勒緊腰帶 遼寧、山東縮減百億級支出

大陸疫情後經濟雖有復甦，但地方政府財政壓力仍大，陸媒就發現，遼寧、山東等地縮減百億級支出，可謂勒緊腰帶過日子。

富士康擬投資拜騰汽車2億美元

彭博4日報導，富士康傳出計畫投資大陸電動汽車初創企業拜騰汽車。知情人士表示，這筆交易將成為這家蘋果公司供應商在汽車製造業...

聞泰科技12吋車規晶圓廠 上海臨港開工

2021年首個工作日，上海市4日舉行64個重大項目集中開工活動；其中大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，切...

在岸、離岸人民幣 雙雙創2年半新高

在岸人民幣兌美元4日升破6.5元關口，一度到6.4743元。同日，離岸人民幣早盤大漲逾500點，升破6.47元關口，來到...

去年12月財新大陸製造業PMI為53 經濟持續復甦

財新4日公布2020年12月財新中國製造業PMI（採購經理人指數）為53，雖較11月的10年來高點下降1.9個百分點，但...

A股新年開門紅 滬指站上3500點大關

大陸A股新年迎開門紅。截至4日午市收盤，滬指收漲0.91%，報3504.57點，為2018年1月以來首次站上3500點大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。