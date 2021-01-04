去年12月財新大陸製造業PMI為53 經濟持續復甦

財新4日公布2020年12月財新中國製造業PMI（採購經理人指數）為53，雖較11月的10年來高點下降1.9個百分點，但仍明顯高於榮枯線，顯示疫情後大陸經濟恢復仍在持續。

財新網報導，這個走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，大陸國家統計局公布的2020年12月製造業PMI為51.9，回落0.2個百分點，為2020年第三高位，連續10個月位於擴張區間。

大陸製造業運行繼續改善，供給和需求均處於高景氣度；生產指數和新增訂單指數儘管較去年11月略有下降，但分別連續第10個月和第7個月位於擴張區間，企業反映，產出與新訂單總量增速雖然放緩，但仍屬強勁。

外需方面，在海外疫情仍不明朗的背景下，大陸出口需求穩步改善，使得新出口訂單連續第5個月位於擴張區間。

而由於大宗商品價格持續攀升，工業金屬漲價明顯，大陸製造業企業購進價格指數升至2018年1月以來新高，帶動製造業企業出廠價格指數升至兩年半以來的最高值，企業指出，原物料尤其金屬漲價，製造業平均投入成本大幅加速上揚，漲幅為3年來最強勁，導致製造商也上調產品售價。

成本壓力導致了大陸企業對增加用工相對謹慎，部分企業採取削減成本措施，抑制用工擴張。

市場仍維持較高活躍度，庫存相關指標保持穩健。大陸企業採購量連續第8個月保持擴張，但擴張速度有所放緩；原物料庫存繼續增加，但增幅有所下降；成產品庫存整體較2020年11月變化不大，但細看數據顯示，消費品庫存略有增加，資本品和中間財有所減少。

在全球需求轉強、疫情結束等預期因素下，大陸製造業企業普遍相信未來一年產量將會超過目前水準；生產經營活動預期指數高位略降，大幅高於榮枯線，也略高於長期平均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2020年12月，疫情對大陸經濟的負面影響進一步消退，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月。考慮到2020年上半年的低基期效應，未來半年大陸宏觀經濟指標將更加強勁，與此同時，必須重點關注原物料價格快速上漲導致企業成本壓力的增加以及對就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出尤其重要。