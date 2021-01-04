富士康擬投資拜騰汽車2億美元

彭博4日報導，富士康傳出計畫投資大陸電動汽車初創企業拜騰汽車。知情人士表示，這筆交易將成為這家蘋果公司供應商在汽車製造業務上的大賭注。

不願具名的知情人士說，富士康計畫向拜騰投資約2億美元，兩家公司的目標是讓拜騰的M-Byte車型在2022年第1季開始量產。知情人士說，相關消息最早有望在周一宣布。

這樣一筆交易若能最終達成，那將會成為拜騰的生命線。拜騰的首款概念車型M-Byte自數年前發布以來一直未能正式投產。

另一位知情人士說，總部設在台灣的富士康同時也在與其他大陸電動車製造商磋商潛在合作事宜。

對此，富士康、拜騰尚未發表評論。

拜騰（BYTON）是南京知行新能源技術開發有限公司（FMC）旗下的新能源汽車品牌，成立於2017年9月，總部在南京。在北京、上海、香港分別設有辦公室。

網易財經報導，拜騰於12月31日發布「中國區停工停產延期通知書」內部郵件，在經歷6個月停工停產後，中國區（不含香港）所有公司目前仍不具備復工復產的條件，經研究決定，自2021年1月1日起，將延長停工停產期6個月，至2021年6月30日止。據悉，拜騰停產停工延期的主因是面臨融資困難。