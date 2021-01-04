A股新年開門紅 滬指站上3500點大關

大陸A股新年迎開門紅。截至4日午市收盤，滬指收漲0.91%，報3504.57點，為2018年1月以來首次站上3500點大關；受創業板指數拉動，深證成指漲2.3%，報14804.01點；創業板指則暴漲3.67%，報3075.21點，為2015年6月以來新高。

澎湃新聞報導，從盤面上來看，行業龍頭趨勢新高模式繼續，板塊龍頭個股繼續受到追捧。

從漲幅最大的創業板來看，總市值排名前三的寧德時代、金龍魚、邁瑞醫療分別上漲12.78%、8.15%和4.69%。寧德時代總市值突破9千億（人民幣，下同），達9224億元，已是A股總市值前十大公司。

從板塊上來看，特斯拉概念股成為A股市場上漲最大的動因。「茅五洋瀘」則均創出歷史新高，貴州茅台一度突破每股2千元，報每股2004.99元。

國泰君安認為，兩市半日成交量明顯放大，市場在向上進一步衝擊新高，不過，市場資金主要還是在新能源汽車、太陽能、軍工、電子等景氣度較高的賽道，交易擁擠可能將造成未來市場的較大波動。因此，投資者應避免過分追漲，當前在市場情緒仍舊活躍的情況下，建議在高景氣個股中持股待漲，擁抱結構性行情。

中金公司指出，年初的A股市場，板塊表現可能受「年初效應」、基本面、估值等多重因素影響，較為波動。