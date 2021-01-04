貴州茅台估去年淨利潤放緩 但股價漲幅高達7成

大陸白酒龍頭同時也是A股市場上價格最高的股票貴州茅台公布去年經營狀況，預計2020年營收和利潤均較上年同期增長10%左右，較2019年增幅有所放緩，而該公司去年全年股價漲幅則高達7成。

路透報導，公告顯示，貴州茅台去年生產茅台酒基酒5萬噸，系列酒基酒2.5萬噸；該公司預計實現營業總收入977億（人民幣，下同）左右，較上年增長10%左右，其中，全資子公司貴州茅台醬香酒營銷有限公司預計實現營業總收入94億元左右，預計淨利潤455億元左右，較上年增長10%左右。

貴州茅台去年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤226.02億，較上年同期增長13.29%；與去年相比，淨利潤絕對值略增，增速僅為上年同期26.56%的一半。

而2019年貴州茅台實現營業收入較上年同期增長16.01%，歸屬上市公司股東淨利潤較上年同期增長17.05%。

貴州茅台上一交易日收報1998元，最近三個月累計漲幅約19%。