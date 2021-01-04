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陸地方政府勒緊腰帶 遼寧、山東縮減百億級支出

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸疫情後經濟雖有復甦，但地方政府財政壓力仍大。圖為山東自貿區。（中新社）
大陸疫情後經濟雖有復甦，但地方政府財政壓力仍大。圖為山東自貿區。（中新社）

大陸疫情後經濟雖有復甦，但地方政府財政壓力仍大，陸媒就發現，遼寧、山東等地縮減百億級支出，可謂勒緊腰帶過日子。

據澎湃新聞報導，山東2020年全省財政支出1兆1231億元（人民幣，下同），比上年增長4.6%。當局要求各級牢固樹立過緊日子思想，大力壓減非急需非剛性支出，僅省級通過壓、緩、停、收四項措施就收回資金162億元，集中用於急需的重點支出保障。

報導指出，面對前所未有的複雜形勢，山東各級財政部門堅決貫徹省委、省政府決策部署，加力提效實施更加積極的財政政策，確保全省財政收支穩定運行，並雙雙創下歷史新高，較好保障了省委、省政府確定的各項重點支出。

在過去一年中，「政府帶頭過緊日子」，已被各地數次提及。澎湃新聞指出，近期，遼寧省也公布了一組數據：2020年，遼寧省大力壓減非急需、非剛性支出。在年初預算一般性支出壓減15%的基礎上，執行中，全省又進一步壓減非急需非剛性支出227.8億元，壓減比例達60.1%，其中省本級壓減比例達68%，壓減的資金重點用於應對疫情和三保等支出。

而在市級層面，據微信公號鄭州發布1月3日消息，2020年，鄭州全市壓減一般性支出13.2億元，壓減非急需、非剛性支出25.3億元。

2020年7月23日，大陸國務院第三次廉政工作會議上，大陸國務院總理李克強指出，在經濟下行壓力大和財政困難的情況下，各級政府更要過緊日子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處，全力支持保就業保民生保市場主體。

他說，大陸中央政府帶頭，把非急需非剛性支出壓減50%以上，地方政府同樣要做到應壓盡壓，決不允許違反規定亂開口子、隨意追加預算，更不能以其他方式騰挪資金用於一般性支出。

他還提到，勤儉辦事是大陸的傳統，任何時候都不能丟。要打好行政開支的鐵算盤，力求少花錢、多辦事，不該花的錢一分也不能花。嚴控三公和會議、差旅等經費，嚴禁新建擴建政府性樓堂館所和搞豪華裝修。節用裕民、儉以養德，讓勤儉節約成為每名政府工作人員的行為習慣。

疫情 國務院

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