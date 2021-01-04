海南離島新增免稅店 電商也加入

年終歲末，海南離島免稅市場發生變化，大陸四部委聯合批覆同意海南新增6家離島免稅店。多家離島免稅新店隨即開業，投身旺季市場。市場格局「一家四店」增為「五家十店」，發展趨勢引關注。

未來幾年，離島免稅應該是整個消費力回流的主戰場。據國泰君安證券研究所社會服務行業分析師趙政分析，中國大陸消費回流的大趨勢早已顯現，出境遊是否恢復不改免稅高景氣。

海南離島免稅牌照放開是大勢所趨，但未來發展模式應是適度競爭。新競爭者入局前，海南4家離島免稅店均是中免全資或控股公司。受免稅銷售業績帶動，中國中免市值已突破5500億元。

新批准設立的三亞海旅免稅城選擇拉格代爾、DFS作為渠道供貨商，海控全球精品（海口）免稅城選擇Dufry作為渠道供貨商。

新批覆的免稅店出現電商巨頭身影：三亞海旅免稅城與京東國際展開供應鏈合作開設實體店，未來還將進一步推動線上線下融合；海控全球精品（海口）免稅城藉助阿里巴巴豐富的電商運營經驗、全域消費者數字營銷等優勢，為顧客提供互聯網全新購物體驗。

由於免稅牌照稀缺，電商巨頭與免稅企業合作，欲從離島免稅業務分羹意味明顯。兼顧線下和線上兩種模式會使整個中國大陸免稅市場的滲透率得到較大提升。