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科研生物試劑 大陸自製化刻不容緩

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國科學院面向市場創建的第三方科研服務平台喀斯瑪（CASMART）最新統計顯示，中國大陸部分科研機構的中高端生物試劑嚴重依賴進口，其進口品牌交易額累計占比達79%。生物試劑是科研的關鍵性基礎材料，加強科研用生物試劑大陸自製化建設迫在眉睫。

中新社報導，喀斯瑪平台2013年上線以來，共計2052家科研、教育及產業機構在該平台交易，截至2020年底，累計交易額達78億元（人民幣，下同），在38%的生物試劑交易中，承擔重要課題項目的中科院院屬96家機構進口試劑交易額占比高達83%。此外，該平台上醫藥類高校對進口試劑的依賴平均也在81%左右。

科研用生物試劑也是應對重大突發公共衛生事件的重要技術和物質儲備。喀斯瑪平台2020年1-10月核酸類相關試劑的交易數據表明，在新冠疫情爆發、全球試劑緊缺的背景下，中國大陸仍有72%的交易依賴進口。

該平台數據顯示，大陸進口生物試劑中占比排名前五國家為美、德、英、日本和瑞士，分別占比62%、19%、6%、6%和3%，且平台生物試劑交易額TOP10品牌也均來自這五國。

喀斯瑪平台統計數據還顯示，若將生物試劑按照1000元以下、1000-10000元、10000元以上的價格梯度劃分，其交易額占比分別為3:6:1，中高端試劑是生物試劑交易的主要市場。

從分布格局上看，大陸目前進口試劑有81%分布在中高端市場、19%分布在低端市場，大陸自製試劑僅53%分布在中高端市場，低端市場分布達47%，存在較大研發提升空間。

喀斯瑪（北京）科技有限公司總經理李紅林認為，為避免受制於人，加強生物試劑自製化和民族品牌建設勢在必行。他建議從三方面重點發力：一是築牢產業創新基礎條件，補齊政策短板並加大創新研發支出；二是加速形成產業中高端經濟支柱，優先加強前沿領域中高端試劑的研發生產；三是激發企業主體創新活力，健全生物試劑研發型企業的普惠性政策，擺脫進口依賴。

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