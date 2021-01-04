陸最強縣 昆山工業總產值破兆

江蘇省昆山市委宣傳部3日披露，2020年昆山工業總產值已成功邁上兆元（人民幣，下同）新台階，成為中國大陸工業總產值「兆元俱樂部」中的首個縣級市。

中新社報導，昆山市在中國大陸綜合實力百強縣市排名中已連續十餘年位居榜首，素有「中國最強縣」之稱。2019年，昆山市GDP突破4000億元，達到4045.06億元。2020年，昆山預計實現GDP4250億元，增長5%。

報導稱，儘管受到新冠肺炎疫情等不利因素的影響，2020年昆山市經濟運行穩定向好，主要指標全面轉正。工業經濟提速發展，完成規上工業總產值8972億元，增長6.7%；企業效益進一步提升，規上工業利潤增長15.1%。工業用電量連續9個月保持同比正增長。

與此同時產業結構持續優化，全市新興產業、高新技術產業產值占比分別達51%和47%；疫情催生的新業態新模式成為新亮點，信息傳輸、軟件和信息技術服務營收增長51.9%；全社會投入占比達3.7%，其中企業研發投入增長10%。