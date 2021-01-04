川渝汽車產業 打造兆元級集群

成渝地區雙城經濟圈建設3日滿周年，川渝聯手打造世界級汽車製造產業集群正有序進行：45家汽車整車企業、1600家汽車零部件規模以上企業、年產值超過6000億元（人民幣，下同），從供應鏈、產業鏈到創新鏈，合作攜手日益緊密。

中新社報導，2020年1月3日，中共中央財經委員會第六次會議提出，要推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極。此後，川渝各個層面迅速磋商落實，尤為值得關注的是體量大、產值高、鏈條長的汽車產業合作。

此前，重慶市與四川省簽署了「成渝地區雙城經濟圈汽車產業協同發展戰略合作協議」，規劃確定共同推動兩地汽車產業研發、製造水平加快提升，力爭建成兆元級汽車產業集群。

重慶市經濟和信息化委員會透露，兩地共有超過300家零部件企業直接為整車企業相互配套，配套金額近百億元。2020年，川渝經信部門加快汽車零部件補鏈強鏈，以產業鏈供需對接平台等為抓手，促進長安汽車、吉利汽車（成都）等整車企業進一步相互開放市場、加大採購，推動兩地新增相互配套零部件企業近20家，新增採購金額近8億元。

川渝經信部門整合新能源汽車支持政策，放開兩地推廣應用市場，推動吉利汽車等發展換電模式，聯合申報國家氫燃料示範城市群，共同打造成渝高速氫走廊，加快綠色化轉型。

重慶市正加快大陸國家級車聯網先導區創建，支持長安汽車擴大在自動駕駛量產汽車技術上的領先優勢；四川方面則積極布局智能網聯汽車產業，建設中德智能網聯汽車示範項目。川渝經信部門正積極推動兩地打造成渝智慧高速，實現兩地智能網聯資源的全面鏈接，合作共建中國大陸領先的車聯網示範應用發展場景。