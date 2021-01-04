聽新聞
test
0:00 / 0:00

川渝汽車產業 打造兆元級集群

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

成渝地區雙城經濟圈建設3日滿周年，川渝聯手打造世界級汽車製造產業集群正有序進行：45家汽車整車企業、1600家汽車零部件規模以上企業、年產值超過6000億元（人民幣，下同），從供應鏈、產業鏈到創新鏈，合作攜手日益緊密。

中新社報導，2020年1月3日，中共中央財經委員會第六次會議提出，要推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極。此後，川渝各個層面迅速磋商落實，尤為值得關注的是體量大、產值高、鏈條長的汽車產業合作。

此前，重慶市與四川省簽署了「成渝地區雙城經濟圈汽車產業協同發展戰略合作協議」，規劃確定共同推動兩地汽車產業研發、製造水平加快提升，力爭建成兆元級汽車產業集群。

重慶市經濟和信息化委員會透露，兩地共有超過300家零部件企業直接為整車企業相互配套，配套金額近百億元。2020年，川渝經信部門加快汽車零部件補鏈強鏈，以產業鏈供需對接平台等為抓手，促進長安汽車、吉利汽車（成都）等整車企業進一步相互開放市場、加大採購，推動兩地新增相互配套零部件企業近20家，新增採購金額近8億元。

川渝經信部門整合新能源汽車支持政策，放開兩地推廣應用市場，推動吉利汽車等發展換電模式，聯合申報國家氫燃料示範城市群，共同打造成渝高速氫走廊，加快綠色化轉型。

重慶市正加快大陸國家級車聯網先導區創建，支持長安汽車擴大在自動駕駛量產汽車技術上的領先優勢；四川方面則積極布局智能網聯汽車產業，建設中德智能網聯汽車示範項目。川渝經信部門正積極推動兩地打造成渝智慧高速，實現兩地智能網聯資源的全面鏈接，合作共建中國大陸領先的車聯網示範應用發展場景。

人民幣

延伸閱讀

未來車大戰 一觸即發

宏致下季營收 看增兩成

力勁智能壓鑄機 搶攻全球市場

Toyota社長怒批「禁售燃油車」政策是一場冠冕堂皇的笑話！

相關新聞

港交所總裁 戴志堅代理

港交所昨（3）日公布，李小加卸下行政總裁，轉任董事會高級顧問，為期六個月，1月1日起由戴志堅代理行政總裁，戴志堅同時繼續...

大陸2021投資 看好5G、可再生能源

大陸多位經濟專家近日談及今年投資方面指出，大多看好5G、大數據、人工智能、新能源汽車等新興產業以及可再生能源、綠色環保等...

北京瞭望／大陸經濟 宏觀vs.微觀

踏進2021年，中國經濟界競猜的題目，已經由今年增長有多高，變成兩個字「復甦」。也就是說，在去年底一間間機構對中國經濟增...

大陸推5G應用 未來2年大設基站

中國電信上海公司副總經理陳志宏日前表示，上海電信與上海聯通共建的5G基站數已有1.5萬個，超過4G基站的數量。由於5G基...

川渝汽車產業 打造兆元級集群

成渝地區雙城經濟圈建設3日滿周年，川渝聯手打造世界級汽車製造產業集群正有序進行：45家汽車整車企業、1600家汽車零部件...

特斯拉Model Y 亮相

特斯拉Model Y元旦起上海亮相，吸引民眾近距離體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。