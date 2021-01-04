大陸推5G應用 未來2年大設基站

中國電信上海公司副總經理陳志宏日前表示，上海電信與上海聯通共建的5G基站數已有1.5萬個，超過4G基站的數量。由於5G基站的密度高於4G，預計未來兩年還會迎來5G基站的大規模建設。

新華社報導，2021年中國大陸將有序推進5G網絡建設及應用，加快主要城市5G覆蓋，推進共建共享，新建5G基站60萬個以上。中國信通院發布報告預測，2021年至2023年仍將是5G行業應用的導入期，行業應用將分批次逐步落地商用。

中國信息通信研究院總工程師胡堅波認為，當前面向消費者的5G應用還在發展期，特別是圍繞高清視頻、AR、VR的一些應用模式、應用種類還不夠豐富。隨著技術完善，商業模式成熟，行業應用還有更大的發展空間。以城市交通為例，隨著5G網絡布局拓展、人工智慧應用升級，日常出行模式正變得更加高效智慧。

「用戶的要求越來越高了。」高德地圖未來交通研究中心主任蘇岳龍表示，例如在使用導航時，大家希望能知道自己在哪一條車道上，下一個路口該如何選擇車道。他預測，隨著5G技術和應用的延伸，未來城市導航的精度會更高，不僅能實現車道的準確分辨，還能提醒用戶路口紅綠燈變換，提高通行效率。

大陸國家信息中心分享經濟研究中心副主任于鳳霞認為，新型基礎設施與過去的鐵路、公路等基礎設施最大的不同在於，新基建可以在應用過程中不斷適應、完善，基於移動終端的新型應用可以通過迭代來進行適老化改造，這也將成為各大平台企業面向未來的重要機會。

同濟大學經濟與管理學院公共管理系教授周向紅認為，新基建與城市更新密切聯繫，如智慧電梯加裝、智慧車棚改建、智慧停車場等，都會讓更多老百姓感受到技術的紅利；而一網通辦、靈活用工平台等，也會惠及更多中小企業，提升營商環境指數。新基建未來一定會促進彌合數字鴻溝、造福更多群體。