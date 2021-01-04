大陸2021投資 看好5G、可再生能源

大陸多位經濟專家近日談及今年投資方面指出，大多看好5G、大數據、人工智能、新能源汽車等新興產業以及可再生能源、綠色環保等領域。

中新社報導，興業銀行首席經濟學家魯政委直言，新經濟主要是指疫情極大激發了經濟數字化和綠色化的新動能。「2021年的中國經濟，我個人的感受是將進入新經濟朱格拉周期，所謂朱格拉周期是一輪新的社會投資周期，至少會持續10年左右。」

他進一步稱，從數字化角度而言，5G、大數據、人工智能等行業在生活中因疫情而得到廣泛應用，這會帶來大量軟硬件方面以及新基建的投資。從綠色化角度而言，大陸官方將統籌推進碳達峰、碳中和的行動方案，這就意味著需要大量的綠色投資。

大陸專家看好5G、人工智能等新興產業的未來商機。日前在上海一小區內，工作人員正在運用「5G+無人機」技術為高樓外牆進行「體檢」。 （中新社）

「我們非常看好的一個領域是可再生能源。」德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕表示，隨著需求的復甦，特別是汽車市場需求的復甦，2021年由市場需求所帶動的製造業的景氣將會持續，「在2021年，我們很可能看到製造業的利潤和投資都同步上升的非常景氣的局面」。

中國企業研究院首席研究員李錦認為，今年經濟發展中的新興產業和新興消費的機遇較多。例如，環保產業、新能源汽車、新興服務業、裝備製造業數字化轉型改造等。

畢馬威中國首席經濟學家康勇則指出，在2021年經濟發展的機遇中，較為看好科技行業持續的投資增長。「因為在疫情期間，我們看到科技行業、數字經濟等對防控疫情、拉動經濟起到了非常重要的作用」。

對個人投資者而言，中金公司董事總經理、首席策略師王漢鋒提醒說，與去年政策寬鬆的環境相比，今年隨著增長復甦，政策會有所調整，在此背景下，2021年對股票指數不能有太高預期，但市場上一些結構性的機會仍可期待，例如自主科技、數字化轉型、綠色能源發展等相關板塊。

中泰證券政策研究所政策組負責人、首席分析師楊暢稱，今年海外經濟的主要變量在於疫情走勢及歐美主要經濟體疫苗接種進度和效果，若海外經濟逐步修復，那麼包括人民幣、大宗商品、貴金屬、股票等市場就都會面臨一個方向重新選擇的可能性。