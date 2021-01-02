陸今年首個對台措施 福建公布225條同等待遇清單
福建省台港澳辦今日（2日）公布首批225條同等待遇清單。福建省台港澳辦表示，這是為積極探索兩岸融合發展新路，加快建設台胞台企登陸第一家園。
近幾年大陸陸續推出對台措施，據福建省台港澳辦消息，今年初大陸福建率先公布225條同等待遇清單，集中體現在經濟、社會、文教、便利化等四個領域。
經濟領域有133項，體現權益保障、行業准入、醫療衛生、農業合作、文創旅遊、用地需求、金融服務、財稅服務、通關服務等方面。社會領域有66項，包含衣食住行、就業創業、醫保社保、人才待遇、司法服務、參政議政、基層治理等方面。
文教領域有17項，包含子女就讀、招錄招考、獎助學金、課題申報、體育活動、文教交流等方面。便利化領域有9項，涉及金融便利、出行便利、就醫便利、辦證便利、醫保核銷便利等方面。
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