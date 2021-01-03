小三通20周年 期待破冰

20年前，當蔡總統還是蔡主委時，促成了兩岸「小三通」，雙方小規模的通商、通航與通郵，打破了兩岸民眾局部隔閡，令金門與馬祖從戰地前線，變成兩岸交流第一線。

隨著「小三通」開放，金廈在這20年間一衣帶水，民眾交往頻繁，金門人到廈門置產，廈門人前往金門旅遊，金廈早已形成緊密的生活圈。2019年往返小三通多達196萬人次，其中有近100萬是陸客往來人次，代表單一年就有約50萬名的陸客前往金門。

這樣的交往在過去一年間，因受疫情影響，數據呈現斷崖式下降。去年2月10日政府關閉「小三通」前，1月移民署就已禁止陸客入境，去年陸客經由「小三通」前往金門的數據趨近於零，與以往熱絡交流大相逕庭。

在兩岸「小三通」20周年之際，新冠肺炎疫情持續延燒，被按下暫停鍵的「小三通」，迄今未見重啟跡象。

國民黨立委陳玉珍受訪表示，一個多月前有幾千名金門民眾寫了陳情書，表達希望「小三通」能夠開放的立場，她也函轉給陸委會，但陸委會的回應是要等到疫情穩定後再做考量。

陳玉珍指出，蔡總統在元旦與雙十國慶的談話都表示希望兩岸能夠交流，但是觀察民進黨政府所做所為又與講話背道而馳，執政方向仍是「仇中、反中思想」。她說，疫後開放「小三通」，也是標誌兩岸交流重啟一扇窗，讓冰凍的兩岸關係能稍微破冰。

廈門台協會長吳家瑩表示，「小三通」對兩岸交流具正面意義，代表兩岸融合發展，也對金門經濟發展至關重要。下個月將是「小三通」暫停一年，年關也將近，他認為兩岸應從民生議題切入坐下來談，協助台灣民眾返鄉。

吳家瑩說，「小三通」的意義不僅代表兩岸融合發展的意義，20年來來往人次從幾萬、幾十萬到百萬，已成金門經濟的重要命脈。台青與台企高管藉由「小三通」往來，帶來經濟效益，且成本相對低又方便，從廈門到金門只要25分鐘，再到台灣只要一小時。

金門縣長楊鎮浯說，對金門鄉親而言，哪怕一個禮拜開一班船都會看到希望，「小三通」影響金門的各行各業，擔心長期往後會不會就沒了。