福建自貿區台企 可註冊陸企

為探索閩台融合發展新路，福建省台港澳事務辦2日向對外公布首批225條同等待遇清單。其中，較引人注目的是，「在福建自貿區內的台資企業，可申請註冊為大陸企業」。

經濟領域中還包含三項同等待遇中的特殊政策，台灣農民創業園內台農台企享受財政貸款貼息支持；台資高端醫療器械在閩註冊、生產許可採取「一事一議、個案處理」辦法；大陸首創「台商台胞金融信用證書」，提供授信擔保支持。

經濟領域有133項，包括設立銀行、人身保險公司、證券、基金管理、期貨公司及小額貸款、融資租賃和融資擔保等新型金融組織。

福建擁有兩岸首家合資壽險公司國泰人壽、兩岸首家合資公募基金管理公司圓信永豐基金、兩岸首家合資證券公司金圓統一證券，以及第一家兩岸合資的消費金融公司廈門金美信消費金融，富邦金投資的廈門銀行去年也已上市。

中新網報導，這225條同等待遇清單涉及項目包括經濟、社會、文教、便利化等四個領域。其中經濟領域有133項，類別包括權益保障、行業准入、醫療衛生、農業合作、文創旅遊、用地需求、金融服務、財稅服務、通關服務等。

社會領域有66項，類別有衣食住行、就業創業、醫保社保、人才待遇、司法服務、參政議政、基層治理等方面；文教領域有17項，重點包括子女就讀、招錄招考、獎助學金、課題申報、體育活動、文教交流等；便利化領域有九項，涉及金融便利、出行便利、就醫便利、辦證便利、醫保核銷便利等方面。

在投資准入的商事登記方面，包括在自貿區內的台資企業可申請註冊為大陸企業、可設立銀行、人身保險公司、證券、基金管理、期貨公司及小額貸款、融資租賃和融資擔保等新型金融組織。並可註冊成立台資旅行社；台灣導遊、領隊可在福建省執業。

在行業准入方面，包括台商發電廠可併網運行、允許投資總裝機5萬千瓦以上水電站、獲准申請設置使用無線電台(站)、台商可同等參與福建省5G網路研發、工業互聯網、人工智慧平台、物聯網等新基建產業。台商也可同等參與鐵路、公路、港航、軌道交通等交通基礎設施領域工程項目。

值得注意是，台商在境內發行人民幣債券業務也獲列入，在福建的台資銀行也可以參與銀行團貸款為實體經濟提供服務，並經營人民幣業務。在參政議政方面，台胞可列席、旁聽人大政協會議，擔任市政顧問。符合條件台籍僑胞，可以擔任省僑聯特邀委員。並允許台胞擔任事業單位管理職務、國有企業管理職務、村(居)、社區營造師等。

清單還列出「同等待遇中的特殊政策」，包括台胞乘坐廈航飛機享受乘機優惠、台胞的通訊資費享受優惠、對前往福建卻未獲聘的台灣優秀畢業生，予以過渡期生活補助、在不妨礙訴訟活動前提下，開庭審理期間允許台灣被告人會見其監護人、近親屬等。